Detenido en l'Escala un hombre por saltarse tres veces en dos semanas la orden de alejamiento de su expareja

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años en l'Escala por saltarse hasta tres veces la orden de alejamiento de su expareja en solo dos semanas. La primera vez fue el 23 de agosto cuando el hombre saltó el muro de la casa de la víctima, la segunda vez fue cinco días después, el 28 de agosto. La tercera vez fue este sábado 5 de septiembre, cuando el hombre volvió a saltar el muro de la casa de la mujer y estuvo merodeando por la zona cuando ella estaba en casa. Una vez se marchó, la víctima fue a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Roses a presentar la correspondiente denuncia. Fue entonces cuando el hombre volvió a la casa de la víctima otra vez, mientras ella estaba fuera denunciando.

Fue una vecina que lo vio quien avisó a la Policia Local de l'Escala para alertar de que el hombre había vuelto a entrar en casa de la mujer, pese a que ella no estaba. Unos minutos más tarde, los Mossos fueron al lugar de los hechos y detuvieron al sospechoso por quebrantar la orden de alejamiento que tiene respecto a su expareja dictada por un juzgado.

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El hombre ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Figueres.

Fuente: Empordà