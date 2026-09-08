Crimen de Manresa: entidades de la región piden que no se criminalice a los jóvenes

El Moviment Popular de Manresa reclama reforzar la prevención ante la violencia juvenil y rechaza que la respuesta se limite a más policía y medidas punitivas. En una rueda de prensa celebrada este lunes, tras la muerte violenta de Carles Vilajosana, representantes del movimiento y de la comunidad educativa han defendido abordar las violencias sociales y comunitarias como «una problemática comunitaria y de salud pública», y no únicamente como una cuestión de seguridad.

Las entidades han expresado su consternación y su duelo, y han defendido que hace falta una respuesta «clara y firme», que «no puede nacer del miedo, de la estigmatización ni de la criminalización de los jóvenes, aún menos cuando hablamos de menores de edad», en palabras de Nora Miralles, del Moviment Popular.

Consideran que Manresa tiene violencias que hay que combatir, pero recuerdan que los datos sitúan la ciudad dentro de los estándares de seguridad del país. En este sentido, Miralles ha criticado los relatos que, según ha dicho, presentan una ciudad «postapocalíptica, ultraviolenta, donde ni siquiera se puede caminar de noche. Ni eso es así, ni lo que ha pasado consideramos que sea representativo del nivel de violencia que se vive en las calles de la ciudad», ha afirmado. Y que «el miedo puede romper la cohesión social».

Las entidades convocantes también han advertido del riesgo de que el miedo sea instrumentalizado políticamente. «Hay sectores políticos y económicos que están interesados en alimentar el miedo, distorsionar, instrumentalizar este miedo para criminalizar a comunidades enteras y a sus jóvenes. Jóvenes no blancos en la calle de Manresa no es violencia», han señalado.

Tres fases de prevención

El Moviment Popular ha presentado una propuesta de «prevención integral» estructurada en tres fases, basada en modelos internacionales, y con el objetivo de incidir sobre las causas sociales y económicas de las violencias, como la pobreza, la exclusión social, el machismo, la violencia de género e intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono escolar, la falta de vivienda digna y las dificultades de acceso a la atención psicológica y a la salud mental.

En este ámbito, Miralles decía que «no podemos tener a chavales de 15 y 16 años malviviendo en infraviviendas, sin acompañamiento, sin saber qué les pasará mañana», ha denunciado.

Llamamiento a reforzar los centros educativos

Representantes de la comunidad educativa han defendido que la educación debe tener un papel central en la prevención. Los centros, han explicado, son espacios donde se pueden detectar situaciones de «sufrimiento, de desconexión, de exclusión social, de conflicto familiar, de problemas de salud mental o de falta de expectativas de futuro».

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Pero, en palabras de Esther Plans, del sindicato USTEC-STEs, ha advertido de que actualmente no disponen de los recursos necesarios para asumir esta tarea. «Cuando las aulas están masificadas, cuando faltan profesionales de orientación, de educación social, de integración, psicología o atención a la diversidad, cuando los servicios están saturados, detectar a tiempo y acompañar adecuadamente las situaciones más complejas se convierte en una tarea enormemente difícil», ha remarcado.