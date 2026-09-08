La C-59, una carretera que protege la fauna del Bages

Garantizar la coexistencia entre vehículos y animales reduciendo el riesgo de siniestralidad con medidas que permitan a la fauna cruzar de un lado al otro de la carretera sin peligro. Es uno de los objetivos clave de las mejoras que están en marcha en la carretera C-59 a su paso por el Moianès y el norte del Vallès Oriental, y que son bien visibles allí donde ya se ha actuado, ya sea con la apertura de varios corredores que permitan este paso, o con la disposición de vallas y barreras para evitarlo en aquellos tramos donde esto supondría un riesgo tanto para los conductores como para los animales.

Esta serie de actuaciones se han ido realizando en todos los tramos de la C-59 a medida que se iba acondicionando la carretera, empezando por el de mayor riesgo, entre Moià y Castellterçol, pero después también entre Castellterçol y Sant Feliu de Codines pasando por Sant Quirze Safaja. El acondicionamiento de esta parte de la carretera se terminó el verano pasado, aunque no ha sido hasta más tarde cuando se han ido completando los pasos y se han acabado de instalar vallas cinegéticas.

De hecho, el Departament de Territori decidió, a finales de 2024, incrementar las actuaciones inicialmente previstas en este tramo de carretera con un coste añadido de 2 millones de euros y, entre otras cosas, esto también implicaba ampliar el número de pasos de fauna, teniendo en cuenta que en esta vía con frecuencia se habían tenido que lamentar accidentes por atropellos o colisiones con animales. Por ello, en el proyecto de mejora se previeron varias obras de drenaje para adecuar estos pasos de fauna, en muchos casos como pasos inferiores, así como la colocación de vallas cinegéticas en los márgenes de la carretera en los puntos de mayor riesgo, y pasos canadienses formados por barras metálicas en accesos al vial para impedir que entren animales, y de esta manera reconducirlos hacia estos pasos expresamente habilitados para que puedan cruzar la carretera sin peligro de atropellos.

Precisamente, estos puntos más sensibles y propensos a la accidentalidad por el cruce de animales, en buena parte concentrados entre Moià y Castellterçol, se detectaron a partir de un estudio previo a la redacción del proyecto. Se realizó un recorrido exhaustivo sobre el terreno, y esto permitió identificar, por ejemplo, las zonas donde ya hay torrentes naturales que permiten el paso por debajo de la carretera, y aquellas otras en las que la orografía no lo permite y era necesario hacer pasos superiores o tomar algún otro tipo de medida.

Nuevos elementos

Las obras en esta carretera no han terminado, y en este sentido, se prevén medidas similares en el resto del vial proyectado, pero todavía pendiente de realizar, como son la variante de Sant Feliu de Codines; donde se contempla un falso túnel en la zona de Can Bosc que hará las funciones de paso de fauna y conector; o las actuaciones de mejora hacia el oeste, en el tramo de la C-59 entre Moià y Santa Maria d’Oló pasando por l’Estany.

Los plazos previstos para estas obras pendientes ya están más o menos encauzados. Según este calendario, primero se hará la variante de Sant Feliu de Codines, que ya está adjudicada por un importe de 43,4 millones de euros y las obras deberían comenzar en las próximas semanas con el objetivo de que estén terminadas entre finales de 2028 y comienzos de 2029. Tendrá cuatro kilómetros de longitud, y discurrirá por el oeste del núcleo urbano, mayoritariamente con una sección de dos carriles más un tercero en sentido Moià para facilitar los adelantamientos.

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En cuanto a la mejora de la C-59 entre Moià y su intersección con el eix Transversal, en Santa Maria d’Oló, llegará más tarde. Por el momento, apenas se está en la fase de aprobación del proyecto, sin que haya una fecha concreta para el inicio de las obras.