Los Bombers trabajan en un incendio forestal de difícil acceso causado por un rayo en la Baronia de Rialb

Un rayo ha originado un incendio forestal en una zona de difícil acceso de la Baronia de Rialb, cerca del núcleo de Treguany. Los Bombers trabajan con 21 dotaciones, entre las que hay dos aviones, cinco helicópteros y 78 efectivos.

Aunque los vecinos han avisado de dos columnas de humo, "los medios aéreos que sobrevuelan el incendio han confirmado que se trata de un único incendio". El fuego está ubicado en el barranco de Comaferrera, un robledal en una zona de difícil acceso. De momento, "solo hay llama activa en el flanco derecho", han explicado en la red social 'X'.