Flanco derecho activo
Los Bombers trabajan en un incendio forestal de difícil acceso causado por un rayo en la Baronia de Rialb
El fuego está ubicado en el barranco de Comaferrera, un robledal en una zona de difícil acceso
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un rayo ha originado un incendio forestal en una zona de difícil acceso de la Baronia de Rialb, cerca del núcleo de Treguany. Los Bombers trabajan con 21 dotaciones, entre las que hay dos aviones, cinco helicópteros y 78 efectivos.
Aunque los vecinos han avisado de dos columnas de humo, "los medios aéreos que sobrevuelan el incendio han confirmado que se trata de un único incendio". El fuego está ubicado en el barranco de Comaferrera, un robledal en una zona de difícil acceso. De momento, "solo hay llama activa en el flanco derecho", han explicado en la red social 'X'.
- Cambio de tiempo en Catalunya: caerán las temperaturas y se activan avisos por chubascos ante una 'perturbación repentina
- El primer verano de las balizas V-6 se salda con tres atropellos mortales más en carretera que el año pasado
- Catalunya empieza el curso con huelga y sin paz social: la escuela afronta otro año de tensión
- Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 7 de septiembre
- Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas este martes por la noche y el miércoles
- Eva Matsa, profesora, sobre su preocupación con la vuelta al cole: 'Si no te conozco de nada, ¿cómo te voy a dejar a mi hija, que aún no se comunica bien, que es lo que más quiero en este mundo?