La Audiencia de Barcelona tumba la inadmisión a trámite de la querella de Acció Cassandra por el caso DGAIA

La Audiencia de Barcelona ha revocado la decisión de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 27 de no admitir a trámite la querella del grupo de abogados Acció Cassandra contra la DGAIA por presunta malversación. A principios de abril, aquel juzgado no apreciaba indicios de delito en los hechos descritos, pero ahora el tribunal superior revoca la decisión porque considera que existen elementos suficientes para abrir una investigación.

Los magistrados de la Audiencia rechazan los argumentos esgrimidos por el tribunal de instancia y revocan su decisión, para que el juez instructor valore si se cumplen el resto de requisitos necesarios para admitir la querella. El instructor había valorado, para no admitir a trámite la querella, un informe del Síndic de Greuges aportado por los querellantes y una serie de informaciones publicadas en los medios de comunicación, a las que no otorgaba credibilidad.

Posible malversación

En relación con el informe del Síndic, la Audiencia de Barcelona considera que "no puede servir de base para entender que los hechos no revisten carácter delictivo, y ello porque, con independencia de las conclusiones a las que haya llegado y de que haya entendido o no que puede existir un ilícito penal, es el instructor quien debe realizar esta valoración por sí mismo".

En cuanto a la falta de elementos que permitan corroborar indiciariamente los hechos denunciados, la Audiencia señala que entre la documentación aportada con la querella también hay una denuncia "con la mención de una serie de grabaciones de conversaciones en las que los interlocutores reconocen no solo que se falsifican documentos, sino que incluso se acepta la existencia de una malversación de caudales públicos".

Además, recuerda que también existen los informes de la Sindicatura de Cuentas que "piden investigar la posible responsabilidad contable por los 167 millones de euros en pagos indebidos en prestaciones sociales entre los años 2016 y 2020 gestionados por la DGAIA".

"Problemas estructurales de transparencia"

Estos informes, añade la Audiencia, concluyen que "no se trata únicamente de errores administrativos, sino de problemas estructurales de transparencia, gobernanza y control interno, con infracción de la ley de finanzas públicas».

Todo ello —añaden los magistrados— "nos lleva a considerar que los hechos relatados en la querella pueden ser constitutivos de infracción penal, y existen elementos indiciarios que corroboran estas afirmaciones"

Por ello, se estima el recurso de apelación interpuesto por Acció Cassandra, se revoca la decisión del tribunal de instancia y se insta al instructor a valorar si concurren el resto de requisitos necesarios para poder proceder a la admisión de la querella.

A juicio de Acció Cassandra, la resolución "tiene una relevancia jurídica clara", porque la Audiencia "no se limita a ordenar una nueva revisión formal del caso, sino que corrige expresamente el fundamento central de la inadmisión inicial".

La querella se dirige contra varios exconsejeros y altos cargos del ámbito de Derechos Sociales y de la DGAIA, así como contra responsables de entidades y organismos. Entre los denunciados figuran Chakir El Homrani, Dolors Bassa, Violant Cervera, Carles Campuzano, Josep Ginesta, Ester Sara Cabanes, Ricard Calvo, Georgina Oliva, Jasone Latorre, Irene Casamitjana y Oriol Amorós, así como la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, la FEDAIA y Esquerra Republicana de Catalunya.

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Los denunciantes consideran que se habrían producido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, encubrimiento, acoso laboral y financiación ilegal de partido.