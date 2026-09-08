A pocas jornadas de la Diada
Las asociaciones extremeñas de Catalunya celebrarán su día institucional este miércoles en el Ayuntamiento de Barcelona
La Diada se traslada a Extremadura: un nuevo vínculo entre Catalunya y su historia
Salvador Illa: "La Diada de Catalunya este año también se celebrará en Extremadura"
La Federación de Asociaciones Extremeñas en Catalunya (FAEC) celebrará este miércoles 9 de septiembre el Día Institucional de Extremadura en el Ayuntamiento de Barcelona. El acto tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en el Saló de Cent del consistorio.
El acto constará de una conferencia que pronunciará el cantautor de origen extremeño Luis Pastor, a quien le será entregado en el mismo acto el Premio 'Arias Montano' concedido por la FAEC y que tiene por objeto distinguir a aquellas personas o instituciones que destaquen por su labor en bien de la sociedad y de los ciudadanos.
Anteriormente este premio fue concedido al fallecido expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernandez Vara, y al Teatro Clásico de Mérida.
El Día de Extremadura, que institucionalmente tiene su fecha el día 8 de septiembre, se viene celebrando en Catalunya gracias a la FAEC y a sus asociaciones hace más de 30 años, con el apoyo de las principales instituciones tanto de Extremadura como de Catalunya.
Este año, además, la Generalitat de Catalunya prevé celebrar la Diada fuera de la Comunidad, en la ciudad extremeña de Mérida, como símbolo de los lazos que establecen los extremeños que un día se vieron obligados a emigrar y que encontraron en Catalunya el lugar donde emprender su futuro y el de sus familias.
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