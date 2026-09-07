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Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA
Estos son los servicios mínimos para la huelga de docentes del 8 de septiembre
Los cambios sociales desbordan el sistema educativo: "La escuela funciona con el imaginario de una sociedad que ya no existe"
Cristina Sebastián
Este lunes, 7 de septiembre, arranca un nuevo curso escolar 2026-2027 que en Catalunya estará marcado por una nueva huelga de profesores en Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre la apertura de los colegios, las novedades educativas de este año, los horarios de incorporación y el calendario lectivo.
Educación especial gana 204 plazas
Los centros de educación especial contarán este curso con 204 plazas adicionales. El refuerzo llega en pleno debate sobre los límites y las necesidades del modelo de escuela inclusiva en Catalunya.
Educació también incorporará 531 nuevas dotaciones de personal para la inclusión, entre educadores de educación especial, integradores y trabajadores sociales.
500 aulas de acogida más
Educació reforzará este curso las aulas de acogida con 500 nuevas unidades, hasta alcanzar las 2.141 en Catalunya. También aumentarán las aulas de acogida intensiva, que pasarán de 27 a 45, y se limitará la ratio a 18 alumnos por docente.
Además, se destinarán 50 dotaciones a la acogida del alumnado de FP Básica y se incorporarán otros 50 profesores de apoyo lingüístico para acompañar a los estudiantes que dejan el aula de acogida y pasan al aula ordinaria.
Cómo pedir el cheque escolar
El Govern vuelve a impulsar un curso más el llamado vale escolar o cheque escolar de 60 euros dirigido a familias de alumnos que este próximo curso, 2026-2027, cursen primaria o secundaria obligatoria en centros públicos o privados-concertados. Aquí todas las claves sobre su funcionamiento.
Olga Pereda
Nuevas medidas contra el bullying
El Ministerio de Educación y FP acaba de publicar una guía redactada por varias expertas en educación y convivencia para orientar a las direcciones a la hora de diseñar los protocolos antibullying. La hoja de ruta incluye una clara definición de qué es el acoso escolar, establece unos plazos muy rápidos y concretos para atajar los casos, y recomienda extender la cultura del buen trato en la escuela. Estas son las principales medidas.
Helena López
Los libros en papel ganan peso
Tras la borrachera digital acelerada por la pandemia y alimentada por los fondos europeos, Catalunya encara el curso 2026-2027 con la voluntad de profundizar en la "desdigitalización selectiva" iniciada el año pasado con el Pla de Digitalització Responsable, presentado en junio de 2025. Después de prohibir por completo los móviles durante la educación obligatoria y ordenar la retirada progresiva de las pantallas digitales en infantil [algo que algunos centros aún esperan], los centros avanzan ahora en la reducción del uso indiscriminado de dispositivos y la recuperación del papel, la escritura a mano y, en algunos casos, los libros de texto físicos. Una de las novedades en este ámbito es que la entrega del primer ordenador individual por parte del Departament d'Educació se retrasa de 5º a 6º de Primaria. Léalo aquí.
Helena López
Análisis: el sistema educativo, desbordado
En un clima de crispación que no parece remitir, hay un diagnóstico compartido: existe un desajuste entre el sistema educativo y la realidad social de Catalunya. EL PERIÓDICO ha hablado con expertos, docentes y familias para identificar los déficits del sistema y reflexionar hacia dónde deberían orientarse los cambios para mejorar la educación. Lea aquí su diagnóstico y conclusiones.
Helena López
Calendario y novedades del curso
El curso 2026-2027 arranca en Catalunya con huelga docente y novedades en las aulas, desde las Matemáticas A y B en 4º de ESO hasta los cambios en pantallas e inteligencia artificial. Todas resumidas en este multimedia que repasa también el calendario, la caída del alumnado y consejos para una vuelta al cole segura.
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Servicios mínimos de la huelga
El Departamento de Trabajo y Empresa ha fijado los servicios mínimos para la huelga educativa convocada para el primer día de curso. En los centros de infantil, primaria y secundaria deberá haber un docente por cada tres aulas, además de un miembro del equipo directivo en cada escuela o instituto.
En las guarderías, deberá trabajar al menos el 33% de la plantilla durante la jornada de huelga.
En los centros de educación especial, la cobertura mínima será mayor: deberá mantenerse el 50% del personal.
La huelga también afectará a los servicios complementarios de los centros, aunque deberán mantener una cobertura mínima. Durante la jornada tendrá que trabajar el 50% del personal de comedor, cocina, acogida y actividades extraescolares.
El Treball de Recerca pierde peso
También cambia la forma de calcular la nota de Bachillerato. El Treball de Recerca dejará de representar automáticamente el 10% de la calificación global. A partir de este curso tendrá el mismo peso que cualquier otra materia, otro de los cambios introducidos en la etapa postobligatoria.
Restricciones al uso de IA
Este será también el primer curso marcado por nuevas reglas sobre el uso de la inteligencia artificial en los centros educativos. Su utilización quedará prohibida en el aula para los menores de 14 años. Entre los 14 y los 18 años será necesario el permiso de las familias, una medida con la que Educació pretende ordenar el desembarco de herramientas como los asistentes de IA en la enseñanza.
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