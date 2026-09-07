Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA

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Los cambios sociales desbordan el sistema educativo: "La escuela funciona con el imaginario de una sociedad que ya no existe"

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Cristina Sebastián

Barcelona
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Este lunes, 7 de septiembre, arranca un nuevo curso escolar 2026-2027 que en Catalunya estará marcado por una nueva huelga de profesores en Catalunya.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre la apertura de los colegios, las novedades educativas de este año, los horarios de incorporación y el calendario lectivo.

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