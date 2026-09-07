Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA

Servicios mínimos de la huelga

El Departamento de Trabajo y Empresa ha fijado los servicios mínimos para la huelga educativa convocada para el primer día de curso. En los centros de infantil, primaria y secundaria deberá haber un docente por cada tres aulas, además de un miembro del equipo directivo en cada escuela o instituto.

En las guarderías, deberá trabajar al menos el 33% de la plantilla durante la jornada de huelga.

En los centros de educación especial, la cobertura mínima será mayor: deberá mantenerse el 50% del personal.

La huelga también afectará a los servicios complementarios de los centros, aunque deberán mantener una cobertura mínima. Durante la jornada tendrá que trabajar el 50% del personal de comedor, cocina, acogida y actividades extraescolares.