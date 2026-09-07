Javier de Haro, psicólogo, sobre las cinco preocupaciones que los padres tienen con la vuelta al cole de sus hijos: "Ninguna tiene que ver con las notas"

La vuelta al cole llega este año marcada por las reivindicaciones de los profesores, el debate sobre las condiciones de las aulas y las altas temperaturas que acompañan a los primeros días del curso. En Catalunya el inicio de las clases está condicionado por la huelga convocada por los docentes en la línea de salida de un curso que vuelve a poner sobre la mesa cuestiones como los resultados educativos, las condiciones de los centros y la situación del profesorado.

Pero mientras el debate se centra en buena medida en lo que ocurre dentro del sistema educativo, hay otra preocupación que afecta directamente a las familias: cómo viven los niños su regreso al colegio y, especialmente, cómo se relacionan con sus compañeros.

El psicólogo Javier de Haro ha puesto el foco precisamente en esta dimensión socioafectiva en un vídeo publicado en Instagram. Para De Haro, existen "cinco grandes preocupaciones que podemos tener en casa cuando nuestros hijos vuelven al cole en primaria y ninguna tiene que ver con las notas". Son problemas que, sostiene, pueden trabajarse también desde casa para ayudar a los menores a desenvolverse mejor en el entorno escolar.

El Ministerio de Educación coincide en la importancia de esta dimensión. El organismo señala que la convivencia positiva hace que el alumnado se sienta parte del centro, aprenda herramientas para relacionarse y pueda resolver conflictos de forma pacífica. Además, considera que aprender a convivir también contribuye a mejorar los aprendizajes académicos.

Cinco señales

Es la primera preocupación que plantea De Haro. El recreo puede convertirse en uno de los momentos en que las dificultades de integración de un niño se vuelven más evidentes: no tener con quién jugar, quedarse apartado o dejar progresivamente de participar en las actividades con sus compañeros.

La solución no pasa necesariamente por exigir al menor que haga amigos rápidamente. Unicef recomienda que las familias fomenten los vínculos afectivos y mantengan una comunicación abierta con sus hijos. También aconseja prestar atención a señales como el aislamiento, el desinterés por relacionarse con los compañeros o dejar de participar en actividades que antes disfrutaba.

Por eso, una de las claves está en preguntar por su experiencia cotidiana sin convertir la conversación en un interrogatorio. Hablar de qué ha hecho en el recreo, con quién ha jugado o cómo se ha sentido puede ayudar a detectar si se trata simplemente de una etapa de adaptación o si existe un problema que se mantiene en el tiempo.

El Ministerio de Educación también destaca la importancia de que los alumnos se sientan "valorados, respetados, acogidos" y participen activamente en la vida del centro.

Un niño sentado solo a la hora del recreo. / EPC_EXTERNAS

La segunda preocupación de De Haro tiene que ver con la capacidad del niño para defender sus propios límites. Que un menor tenga dificultades para decir que no, expresar que algo le molesta o pedir ayuda puede colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad frente a otros compañeros.

Aquí el trabajo desde casa puede centrarse en enseñarle que tiene derecho a expresar lo que le incomoda y que pedir ayuda a un adulto no significa que haya hecho algo mal. Unicef recomienda precisamente potenciar la confianza de los niños en sí mismos y enseñarles a identificar relaciones que no son saludables.

Una herramienta práctica puede ser ensayar situaciones cotidianas: qué hacer si otro niño le quita algo, si le pide que haga algo que no quiere o si un compañero insiste después de que haya dicho que no. El objetivo es que tenga recursos para responder y sepa cuándo debe acudir a un adulto.

La tercera situación que señala De Haro es la presión del grupo. El problema no es únicamente que el niño sepa distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, sino que sea capaz de mantener ese criterio cuando hacerlo significa llevar la contraria a sus compañeros.

Una niña poniendo límites. / Sònia Fuentes

En este caso, el papel de la familia puede pasar por ayudar al menor a desarrollar criterio propio y confianza para actuar de acuerdo con él. El Ministerio de Educación señala que la convivencia escolar debe construirse desde el respeto, la aceptación de las diferencias y la resolución pacífica de los conflictos.

Una manera de entrenarlo es plantear en casa situaciones hipotéticas: qué haría si todos sus amigos se burlasen de otro compañero, si le pidieran participar en una broma que sabe que puede hacer daño o si sus amigos le dijeran que no contara algo a un adulto.

La cuarta preocupación tiene que ver con la gestión de los conflictos. Las discusiones entre niños forman parte de la convivencia, y no todas constituyen acoso escolar. Unicef recuerda que el bullying implica una conducta negativa, intencionada y continuada, normalmente acompañada de un desequilibrio de poder. Puede manifestarse mediante agresiones físicas o verbales, pero también a través de la exclusión social.

Por eso, enseñar a resolver un desacuerdo sin recurrir a los insultos o a la violencia también puede trabajarse desde casa. El Ministerio de Educación considera precisamente la resolución pacífica de conflictos una de las bases de la convivencia escolar y dispone de recursos específicos para trabajar el diálogo y la gestión de los conflictos.

En la práctica, los padres pueden ayudar al menor a identificar qué siente cuando se enfada, poner nombre a la emoción y pensar qué alternativas tiene antes de reaccionar. También es importante que aprenda a distinguir entre defenderse, pedir ayuda y responder con violencia.

Es el punto que De Haro considera más importante. La preocupación no es únicamente que un niño pueda atravesar una situación complicada, sino que decida afrontarla solo y no se lo comunique a sus padres ni a ningún adulto de confianza.

El silencio es uno de los grandes obstáculos para detectar el acoso escolar. Unicef advierte de que muchos niños no cuentan lo que les ocurre por miedo o vergüenza y recomienda construir desde casa un espacio de confianza en el que puedan hablar sin sentirse juzgados.

Un niño sufre bullyuing en el colegio. / Archivo

Por eso, una de las recomendaciones es mantener una comunicación abierta y habitual, también cuando aparentemente no existe ningún problema. Unicef aconseja conectar con los hijos de forma natural, participar en su realidad sin invadir su espacio y prestar atención a cambios como el aislamiento, la falta de ganas de acudir al colegio, alteraciones del sueño o cambios bruscos de humor.

Y si el niño finalmente cuenta que está sufriendo una situación de acoso, la recomendación es clara: escucharle sin juzgar, creerle y actuar. Unicef recomienda comunicar la situación al centro educativo y solicitar que se activen los protocolos correspondientes cuando existan indicios de acoso.

Precisamente este año el Ministerio de Educación ha publicado una guía para el diseño de protocolos contra el acoso y el ciberacoso con el objetivo de establecer criterios comunes para prevenir, detectar y actuar ante estas situaciones.

"Se puede entrenar en casa"

Después de enumerar sus cinco preocupaciones, De Haro lanza una idea que resume el enfoque de su vídeo: "Si a ti, como a mí, te preocupa alguna de estas cinco, tienes que saber que se puede entrenar en casa".

El objetivo, por tanto, es darle herramientas para saber qué hacer cuando aparezcan conflictos. Hacer amigos, poner límites, resistir la presión del grupo, gestionar un enfado y pedir ayuda son habilidades que pueden reforzarse en el día a día.

El propio Ministerio de Educación sitúa actualmente el bienestar y la protección de la infancia en el centro de la acción educativa y vincula el bienestar emocional con las relaciones interpersonales, los resultados académicos y la capacidad del alumnado para afrontar los desafíos cotidianos.

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Porque, como apunta De Haro, la parte socioafectiva también importa: que los niños se sientan acompañados, integrados y felices en el colegio no es una cuestión secundaria frente a las notas.