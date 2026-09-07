Laia Jurado, entre el aula y el rebaño: "El concurso de perros pastor de Castellar de N'Hug es como una danza entre todos"

Laia Jurado, de Gurb, hace solo un año que se dedica al pastoreo, una actividad que combina con su trabajo de maestra de Educación Especial. El pasado domingo, 30 de agosto, participó en el 62.º Concurso Internacional de Perros de Pastoreo de Castellar de n’Hug con su perro Viodin. No fue, sin embargo, su primer concurso. "El año pasado hice dos y este año es el tercero", explicó.

Su relación con el pastoreo comenzó como una afición y se ha ido consolidando a través del contacto con otros pastores. "Yo ya tenía un perro de pastor catalán, pero no para venir a concursos, sino para entrenar. Es una afición que me viene de ver pequeños concursos en la televisión y cosas de estas. Y después, como tenemos contacto con los de L’Esquellot, los de Viladrau, pues te vas introduciendo". El rebaño de ovejas también forma parte de este proceso de aprendizaje. "Tengo un rebaño de ovejas, pero son para entrenar".

Durante el verano, cuando acaba el curso escolar, su dedicación al pastoreo aumenta. "Ayudo a unos compañeros que tienen las ovejas en Viladrau y les ayudo con el pastoreo. Y después, durante el verano, pastoreo las ovejas". La combinación de las dos actividades le permite mantener el vínculo con los animales durante buena parte del año, aunque el pastoreo continúa siendo una actividad complementaria.

Para Jurado, el principal atractivo no es tanto la competición como el trabajo cotidiano con los animales. "A mí personalmente me gusta la actividad en sí. Estás preparando al perro y es diferente cuando lo preparas para ir a pastorear a la montaña, por ejemplo, que allí lo hace perfecto". El concurso, en cambio, introduce un componente de precisión y exigencia. "Aquí es como poner tus habilidades, tus habilidades con el perro y las ovejas. Yo pienso que es como una danza entre todos".

La diferencia entre el pastoreo habitual y la competición también hace que cada prueba sea una experiencia nueva. "Aquí tienes que ser muy preciso con las cosas. Cada concurso es diferente, cada oveja es diferente, cada campo es diferente. Y tú tienes días diferentes, también". Esta variabilidad es, precisamente, uno de los elementos que más le atraen de una actividad que ha descubierto hace poco.

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A pesar de los nervios que comporta competir delante del público, Jurado ya piensa en continuar participando. "Pasas muchos nervios y todo, pero te crea como una necesidad. Te engancha, ¿eh? Te engancha, sí. Y a ver qué pasa". Con 45 años, la maestra y pastora de Gurb ha encontrado en los concursos una nueva manera de poner a prueba el trabajo que hace con su perro y su rebaño.