La huelga del primer día de clase y el boicot a las colonias ponen al límite la confianza entre familias y profesores en Catalunya

Un grupo de familias de la escuela pública catalana ha hecho público un comunicado en el que señala que "los niños no pueden convertirse en el instrumento de presión de un conflicto laboral que no han creado y que no pueden resolver", ante la convocatoria de huelga para este primer día de clase. "Para muchos niños, especialmente los más pequeños, es el día de reencontrarse con sus compañeros, conocer a nuevos maestros, comenzar una nueva etapa y recuperar la seguridad de las rutinas después de las vacaciones", apuntan, cuestionando la idoneidad de convocar una huelga en una fecha tan delicada.

"Por este motivo, hemos solicitado la intervención urgente de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, para que valore la protección efectiva de los derechos de los menores, la adecuación de las medidas adoptadas e inste a las partes implicadas a encontrar vías de negociación que minimicen el impacto sobre los niños", prosiguen. Insisten en que no piden que los profesores renuncien a sus derechos, sino que la Administración y los representantes de los trabajadores "asuman la responsabilidad de encontrar formas de reivindicación y negociación que protejan al máximo a los menores".

"Los adultos tenemos sindicatos, administraciones, negociaciones y mecanismos legales para defendernos, pero los niños dependen de nosotros", zanjan.

Nuevo frente de conflicto

Más allá de la huelga de este martes, la gran preocupación de las familias por el impacto de las protestas en el día a día de los centros gira en torno a las salidas y colonias escolares, integradas durante décadas en la vida cotidiana de las escuelas y convertidas ahora en un nuevo frente de conflicto. El boicot impulsado por una parte del profesorado como medida de presión ha roto algunos consensos y amenaza con dejar consecuencias que trasciendan la negociación laboral.

Lidón Gasull, directora de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC), entidad que agrupa a más de 2.400 asociaciones de familias de la escuela pública, advierte de que, si el Departament d'Educació i FP no interviene, estas actividades podrían perder su lugar dentro del sistema educativo y acabar desplazándose hacia iniciativas privadas. El precedente, señala, ya existe: ocurrió con los comedores escolares. «Si el Departament sale de la gestión de las salidas y las colonias, será muy difícil darle la vuelta", sostiene Gasull, que ve en este escenario un nuevo avance en la "privatización del sistema".

Clàudia Cebrián, miembro del grupo impulsor del manifiesto Aturem les sortides i les colònies, al que se han adherido 1.351 centros educativos públicos catalanes, defiende que el boicot busca forzar al Departament a abrir una "negociación real" para mejorar las condiciones de la escuela pública. "Preferiríamos tener a más profesores en las aulas para poder atender mejor al alumnado antes que cobrar más por noche cuando vamos de colonias. No se trata de una lucha por las condiciones de las colonias, sino de mejorar el conjunto del sistema", subraya la docente.

Línea roja

El conflicto ha abierto, sin embargo, una grieta con una parte de las familias que, pese a compartir buena parte de las reivindicaciones del profesorado, considera que la supresión de salidas y colonias cruza una línea roja y puede agrandar la brecha entre la escuela pública y la privada-concertada, que seguirá organizando excursiones y viajes como hasta ahora.

Las familias cuestionan también, y no con menos enfado, lo que consideran pasividad de la Administración ante una situación sobre la que los docentes llevan meses advirtiendo y que, con el inicio del curso, está a punto de dejar de ser una amenaza para convertirse en una realidad.

A Pep Montes, gerente de la Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), le preocupa especialmente que el boicot a las colonias no sea una campaña impulsada por los sindicatos, sino una iniciativa surgida de los propios docentes, cuyo efecto práctico es que numerosas escuelas renuncien a organizar salidas y colonias. "El otoño lo damos por perdido. La situación es tan cruda como esta", resume Montes, quien matiza que las cancelaciones no alcanzan el 100% porque se mantienen las reservas de la concertada, la privada y "alguna pública".

"Calculamos una caída, como mínimo, del 70%. Las empresas más pequeñas no tienen actividad programada para este primer trimestre; es dramático", prosigue, mientras vuelve a reclamar al Govern que incorpore formalmente las colonias al sistema educativo.

Moneda de cambio

Por su parte, la Fundación Pere Tarrés considera "contradictorio" que una "reivindicación legítima" de mejoras en el sistema educativo acabe privando a los niños de una experiencia que forma parte de su proceso formativo y contribuye a su desarrollo. "Los niños no pueden ser una herramienta de presión", sostiene la entidad, que reclama que el conflicto entre los profesionales de la educación y la Administración se resuelva entre las partes implicadas, "sin convertir ni a los alumnos ni al sector del ocio educativo en moneda de cambio".

La fundación pide, además, que ambas partes alcancen un consenso que permita desencallar la situación e insta al Govern a blindar las colonias escolares como una herramienta educativa de país, dotándolas de reconocimiento y de un marco estable.