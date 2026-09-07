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Detenidos los siete ocupantes de una patera interceptada en Murcia

La Guardia Civil localizó a los seis hombres y una mujer en la playa de Calabardina tras detectar una embarcación sospechosa frente al litoral aguileño

Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, junto a una patera, en una imagen de archivo.

Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, junto a una patera, en una imagen de archivo. / Redacción Digital

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Alba Marqués

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La Guardia Civil ha detenido este lunes a siete personas en una playa de Águilas (Murcia), después de detectar una embarcación sospechosa frente a las costas del municipio, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La embarcación fue localizada durante la tarde, lo que llevó a la Guardia Civil a activar un dispositivo para localizar a sus ocupantes una vez alcanzaron la costa.

El operativo permitió finalmente detener en Calabardina a las siete personas que viajaban a bordo, seis hombres y una mujer. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, no hay menores entre los detenidos.

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Los arrestados serán puestos a disposición de la Policía Nacional, que iniciará los correspondientes expedientes de devolución.

Fuente: La Opinión de Murcia

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