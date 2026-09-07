Catalunya empieza el curso con huelga y sin paz social: la escuela afronta otro año de tensión

Pese a que, en el tú a tú, hablando con docentes en la distancia corta, muchos confiesan que no es la fecha que habrían elegido para una huelga, lo cierto es que, tenga el seguimiento que tenga, la estrategia de convocar un paro el primer día de clase para lanzar el mensaje de que el curso no empieza con normalidad ha funcionado. La huelga ha centrado la atención mediática del inicio de curso, y eso que el rival era de nivel: competía con el fiasco de PISA, con cese de la número dos de la Conselleria d'Educació i FP incluido. Palabras mayores.

Un curso que, según cómo evolucionen las cosas, podría ser recordado como aquel en el que la escuela pública perdió las colonias -ahondando la brecha entre profesorado y familias-, o como el de la prohibición del uso de la IA en el aula hasta los 14 años y la introducción del permiso parental para utilizarla entre los 14 y los 18.

El Govern destina más de 2.600 millones que incluyen desde un plus de 700 euros anuales por docente hasta la incorporación de más de 6.400 profesionales para reforzar la educación inclusiva en cuatro años

Un curso, también, en el que un error no subsanado -pese a los siete avisos que dio el Ministerio de Educación- en la muestra del alumnado que debía realizar las pruebas PISA invalida los resultados para Catalunya de estos exámenes que sirven para medir el nivel de aprendizaje. La OCDE dará a conocer precisamente este martes los resultados. Catalunya, al no tenerlos, se evitará una nueva crisis a cuento del nivel educativo de sus estudiantes. Las malas lenguas, de hecho, ven ahí el origen del "error", que excluyó del examen al 23% del alumnado (todo aquel que presentaba alguna dificultad).

Imposición judicial

Las principales novedades académicas del curso -impuestas por vía judicial- se concentran en la ESO y Bachillerato. Quedan prohibidos los ámbitos en 4º de ESO -todas las materias curriculares deben ofrecerse de forma independiente-, y el alumnado de ese mismo curso tendrá que elegir entre Matemáticas A y B, en función de si quiere hacer un Bachillerato científico-técnico o no. Cambia también la media de Bachillerato: el Treball de Recerca pasa de ser el 10% de la nota global a tener el mismo valor que cualquier otra materia.

El profesorado arrastra un malestar profundo y demanda un cambio igual de profundo, con la complejidad en las aulas en el centro de prácticamente todas las conversaciones

En las quinielas sobre si este curso traerá la ansiada paz social, gana fuerza el no. La conselleria defiende que ha hecho un esfuerzo sin precedentes -"movilizando" más de 2.600 millones entre los acuerdos de marzo y mayo- y pide a los docentes confianza y tiempo para desplegar unos pactos que incluyen desde un plus de 700 euros anuales por docente hasta la incorporación de más de 6.400 profesionales para reforzar la educación inclusiva en cuatro años.

La irrupción de las asambleas

La cuestión es que Ustec, el sindicato mayoritario, estaba dispuesto a dársela: firmó el preacuerdo de mayo. Pero fue "el colectivo" quien tumbó la firma, con un 65% de votos en contra en la consulta para refrendarlo, e insistió en que la propuesta era insuficiente. Querían un cambio profundo; no les bastaba con lo que consideraban parches.

Ese 'no' en la consulta -gestado en las asambleas de centro, coordinadas en la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), un actor clave que ya ha logrado hacerse un hueco en la interlocución con la conselleria y que acudió a la reunión del jueves con Ustec y la CGT- abría un escenario sin precedentes y dejaba a Ustec en una posición, cuanto menos, incómoda. Tras cuatro días defendiendo las bondades del acuerdo en una complicada campaña por el 'sí' -mientras algunos de sus compañeros de protesta los tachaban de traidores-, la victoria del 'no' los obligó a volver a salir a la calle, codo con codo con quienes los habían llamado "vendidos".

Protesta durnante la huelga docente el pasado mes de junio. / Ferran Nadeu

Ese 'no' del profesorado no fue leído únicamente como un rechazo al pacto, sino también como un 'no' a la hoja de ruta de Ustec durante las negociaciones, muy centradas en la (lograda) subida salarial. El profesorado arrastra un malestar profundo y exige un cambio igual de profundo, con la complejidad en las aulas en el centro de prácticamente todas las conversaciones.

Pendientes del Tribunal Constitucional

Todo ello, además, pendiente de los termómetros, en un contexto de temperaturas cada vez más altas al inicio de curso y con el problema de la climatización de las aulas aún lejos de resolverse, pese a los avances anunciados por la conselleria: 20 millones de euros para instalar ventiladores fijos en casi 400 centros y 100 para sistemas de climatización de frío y calor. Y, al mismo tiempo, mirando de reojo como no a los tribunales, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el modelo lingüístico catalán aprobado por la Generalitat en 2022 para evitar la aplicación general del 25% de castellano, otra de las cuestiones que tensiona el sistema.

De hecho, el blindaje del modelo de escuela catalán -100% en catalán- es una de las demandas de las demandas que los sindicatos de la huelga ponen sobre la mesa para alcanzar un pacto con la conselleria, igual que la inversión del 6% del PIB en Educación, recogida en la LEC.

Pese a que es evidente que estamos aún muy lejos de esos niveles de inversión, desde la conselleria insisten en que "después de muchos años de desinversión en las infraestructuras educativas", el Departament recupera los nivels de inversión en centros que no se daban desde 2008 (antes de los recoretes), con 237 millones.

Para visibilizar los recursos al sistema que la conselleria defiende haber inyectado, han creado un mapa de recursos educativos en el que, centro a centro, se podrán consultar las mejoras tanto en inversiones en infraestructura como en el incremento de plantilla o de recursos a la educación inclusiva.