Cambio de tiempo en Catalunya: caerán las temperaturas y se activan avisos por chubascos ante una "perturbación repentina"

Después de unos días de temperaturas de récord para el mes de septiembre, los pronósticos de Aemet y el Meteocat confirman lo que puede ser el fin del verano meteorológico. Durante esta semana, a partir del miércoles, las temperaturas bajarán y se acercarán a registros más habituales para esta época del año.

Pero a la suavización del calor se sumará la llegada de chubascos. "Después de un verano persistentemente cálido y de récord respecto a los últimos años, este fin de semana se ha producido el remate final", considera Santi Segalà, jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en conversación con este diario. Ante la perturbación repentina que llegará el miércoles, el Meteocat ha activado avisos por intensidades de lluvia destacadas de cara al martes, el miércoles y el jueves de esta semana.

Según las predicciones, el martes pueden formarse tormentas (pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en menos de media hora) en el norte de la Catalunya Central con la posibilidad de que estos fenómenos dejen potentes rachas de viento y granizo. El miércoles, la previsión se extiende por todo el territorio, aunque todavía con especial atención a la Catalunya Central.

Y el próximo jueves, se estima que pueden caer más de 60 litros en tan solo tres horas en la costa de Barcelona y de Tarragona, en la Catalunya Central y en el Ripollès y la Garrotxa. Por tanto, se puede decir que el final del episodio de calor llegará acompañado de tormentas y chubascos que, a partir del miércoles, ganarán intensidad: "En algunos sectores del interior, del prelitoral e incluso en algún punto del litoral podremos decir que lloverá con fuerza".

Últimos días de calor

En cuanto al descenso de las temperaturas, en muchos puntos de la Península habrá que esperar hasta el miércoles. De hecho, durante la primera mitad de la semana, el Aemet ha advertido de que aún se pueden registrar temperaturas máximas inusuales.

La Galera (Montsià), después de un episodio de lluvias torrenciales. / ZOWY VOETEN

Sin embargo, a lo largo de la semana, y con la llegada de las lluvias, la sensación térmica irá cambiando y las temperaturas, sin que llegue el frío, ni mucho menos, volverán a ser más similares a la media histórica del mes de septiembre. "Este lunes y martes, la temperatura ya no será tan alta e irá bajando poco a poco, aunque el calor todavía estará muy presente", resume Segalà. "Las máximas aún podrán alcanzar los 37 o 38 grados en puntos de Ponent o en el interior de las Terres de l’Ebre", advierte el meteorólogo.

"El episodio de lluvias será un final bastante contundente de este episodio de calor, ya que se espera que a partir del jueves las temperaturas se sitúen entre 5 y 10 grados por debajo de las registradas este último fin de semana", confirma Segalà en relación con la "caída repentina" de las temperaturas. Cabe mencionar que la tendencia de esta semana no implica que el calor ya no vuelva en todo el mes de septiembre, pero lo que no se espera son más temperaturas como las de la última semana.