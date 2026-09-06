¿Dónde ver fútbol gratis por televisión este año? Las cadenas y partidos en abierto para la nueva temporada

La temporada 2026-2027 ya está en marcha y los aficionados del fútbol vuelven a tener una cita semanal con la televisión. LaLiga EA Sports y la LaLiga Hypermotion ya han comenzado, mientras que las principales competiciones europeas afrontan en las próximas semanas el inicio de sus respectivas fases.

Aunque buena parte de los derechos televisivos están concentrados en plataformas de pago, todavía existen alternativas para seguir determinados encuentros sin tener que contratar una subscripción. DAZN, RTVE y varias televisiones autonómicas ofrecerán fútbol en abierto a lo largo de la temporada.

Un partido de Primera gratis cada jornada en DAZN

Una de las principales vías para el fútbol de Primera División sin pagar será DAZN. La plataforma ofrecerá un encuentro de la Liga EA Sports por jornada de forma gratuita.

Para acceder a estos partidos será necesario disponer de una cuenta en la plataforma, aunque no será necesario contratar ninguno de sus planes de pago. De esta manera, los usuarios registrados podrán seguir determinadas retransmisiones sin coste.

Los primeros encuentros ofrecidos bajo esta modalidad han sido el RC Deportivo A Coruña-Elche CF y el Athletic Club-Sevilla FC. Entre los próximos partidos que podrán verse gratis figuran el Real Racing Club de Santander-Elche CF y el RCD Espanyol-Sevilla FC.

LaLiga Hypermotion también tendrá fútbol en abierto

La segunda categoría del fútbol español contará igualmente con encuentros que podrán seguirse sin subscripción. En este caso, las retransmisiones se distribuirán entre diferentes televisiones autonómicas.

Entre los canales que ofrecerán partidos se encuentran Televisión Canaria, Canal Sur y Televisión de Galicia. Además, algunos encuentros podrán seguirse a través de la web de Gol Televisión.

La oferta en abierto se amplía también a la Primera Federación, donde diferentes cadenas autonómicas emitirán partidos durante la temporada. Entre ellas están TVG, Esport3, La 7 de Murcia, Aragón TV y Betevé.

La Copa del Rey, otra opción para ver el fútbol gratis

La Copa del Rey será otra de las competiciones con presencia en abierto. RTVE conserva los derechos de emisión y ofrecerá los encuentros más destacados de cada ronda.

La cadena pública también retransmitirá las cuatro semifinales y la final, mientras que el resto de partidos de la competición quedarán disponibles exclusivamente a través de MovistarPlus+.

La Champions, la Europa League y la Conference, de pago

La situación cambia cuando se trata de las principales competiciones europeas. Durante las fases de competición, no habrá partidos gratuitos en abierto de la Champions League, la Europa League y la Conference League.

Los derechos de estas tres competiciones corresponden a MovistarPlus+, por lo que será necesario disponer de acceso a la plataforma para seguir sus encuentros.

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La única excepción serán las finales, que sí que podrán verse en abierto. Por tanto, los aficionados que quieran seguir las fases previas y eliminatorias de estas competiciones tendrán que recurrir a la televisión de pago, mientras que las finales si contarán con una opción gratuita.