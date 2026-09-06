El Supremo anula la negativa del Gobierno a indultar a un condenado a dos años y un día por acoso sexual

El Tribunal Supremo ha anulado la denegación del indulto por parte del Consejo de Ministros a un condenado por acoso sexual debido a que el expediente de petición de indulto contenía informes incorrectos o incompletos, concretamente respecto al pago de la responsabilidad civil del condenado a las víctimas. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fechada el pasado 22 de julio, resuelve así el recurso presentado por el condenado.

El hombre había sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid en octubre de 2023 a dos años y un día de prisión por cada uno de dos delitos continuados de abuso sexual y otros dos delitos continuados de acoso sexual en el ámbito laboral, en concurso de normas, con la atenuante de dilaciones indebidas.

El sujeto pidió al Gobierno un indulto total o, subsidiariamente, parcial, limitado a dos días de prisión -para no tener que cumplir condena en la cárcel-, algo que fue rechazado por el Consejo de Ministros en julio de 2025.

La defensa del condenado recurrió alegando que se habían vulnerado los artículos 6, 24 y 25 de la Ley de Indultos, ya que el expediente contenía informes incorrectos o incompletos, especialmente respecto al pago de la responsabilidad civil.

Los informes del Ministerio Fiscal, del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial indicaban, con distintos matices, de acuerdo a su abogado, que no constaba que hubiera pagado la indemnización o que estuviera haciendo frente a ella.

El condenado, sin embargo, sí aportó al procedimiento judicial, concretamente al Juzgado de Ejecución Penal número 7 de Madrid, justificantes de transferencias realizadas entre octubre de 2024 y octubre de 2025. Esos pagos estaban relacionados, según la sentencia del Supremo, con el sistema de fraccionamiento de la indemnización que había establecido el propio juzgado.

En su sentencia, el Supremo recuerda que el Gobierno tiene libertad para conceder o denegar un indulto, porque se trata de una potestad de gracia, pero esa libertad no significa que pueda actuar al margen de la ley ni sobre la base de un expediente defectuoso.

“Es cierto que la decisión graciable, en cuanto a su adopción”, dice textualmente la sentencia, “no está sujeta a mandato legal alguno, siendo de plena disposición para el Gobierno la concesión o denegación del indulto, sin que esta libertad deba confundirse con el hecho de que se trate de una prerrogativa inmune a todo control”. “El indulto no puede ser ajeno a la fiscalización de los tribunales”, argumenta el Supremo.

En este caso, el Alto Tribunal considera que las afirmaciones de los informes sobre la responsabilidad civil podían ser inexactas y susceptibles de inducir a error al Consejo de Ministros. Es por ello que en su fallo anula el acuerdo del Consejo de Ministros, ordena que se vuelva a trás en el procedimiento y obliga a recabar de nuevo los informes preceptivos del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador que deberán realizarse de manera adecuada y la información correcta. Después, el expediente deberá volver al Consejo de Ministros, que podrá decidir libremente si concede o deniega el indulto. Además, impone las costas del proceso a la Administración, con un límite de 4.000 euros más IVA.