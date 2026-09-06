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Terremoto en Granada, en directo: última hora de los desalojos por el impacto de los seísmos

¿Por qué en Granada se producen tantos terremotos?

Nuevas réplicas del terremoto de Granada y dónde se han sentido

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

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ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS / VÍDEO: SARA FERNÁNDEZ / PI STUDIO

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Jordi Grífol

David López Frías

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Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada del sábado pasado y desde entonces se han ido encadenando las réplicas.

Mapa que muestra la localización del terremoto de Granada.

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