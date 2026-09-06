Terremoto en Granada, en directo: última hora de los desalojos por el impacto de los seísmos

Granada continúa registrando seísmos de baja magnitud

Los temblores no cesan en Granada, registrados varios seísmos desde la tarde del sábado a la madrugada de este domingo en Granada y su área metropolitana. Esta mañana, sobre las 8 horas, se ha sentido un terremoto de magnitud 1,9 en Armilla.

magnitud baja.

Según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre la tarde del 5 de septiembre y la madrugada de hoy, 6 de septiembre de 2026, se han registrado varios terremotos en Granada y su área metropolitana:

20:05 h: magnitud 1,9 , al suroeste de Gójar; fue sentido en Granada, Armilla, Ogíjares, La Zubia y otros municipios.

magnitud , al suroeste de Gójar; fue sentido en Granada, Armilla, Ogíjares, La Zubia y otros municipios. 22:54 h: magnitud 1,5 , al noreste de Armilla.

magnitud , al noreste de Armilla. 01:04 h: magnitud 1,5 , al suroeste de Granada, a unos 7 km de profundidad.

magnitud , al suroeste de Granada, a unos 7 km de profundidad. 01:08 h: magnitud 1,5 , al oeste de Granada, a unos 11 km de profundidad.

magnitud , al oeste de Granada, a unos 11 km de profundidad. 01:16 h: otro de magnitud 1,3, al suroeste de Granada.

Así que sí, siguen produciéndose pequeños seísmos. Además, el día 4 hubo uno de magnitud 2,2 cerca de Churriana de la Vega, junto con varios movimientos menores sentidos en el área metropolitana.

Por ahora, los datos que estoy viendo corresponden fundamentalmente a microsismos y terremotos pequeños. Que haya una sucesión de estos movimientos no permite afirmar que vaya a producirse uno mayor; los terremotos no pueden predecirse de esa manera.

Si quieres, puedo comprobar cuántos terremotos lleva Granada en las últimas 24/48 horas y si la frecuencia está aumentando o disminuyendo, que es probablemente lo más útil para ver cómo evoluciona esta serie.