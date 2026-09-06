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Terremoto en Granada, en directo: última hora de los desalojos por el impacto de los seísmos
¿Por qué en Granada se producen tantos terremotos?
Nuevas réplicas del terremoto de Granada y dónde se han sentido
Un potente terremoto hizo temblar la tierra en Granada la madrugada del sábado pasado y desde entonces se han ido encadenando las réplicas.
Te contamos la última hora en directo:
Granada continúa registrando seísmos de baja magnitud
Los temblores no cesan en Granada, registrados varios seísmos desde la tarde del sábado a la madrugada de este domingo en Granada y su área metropolitana. Esta mañana, sobre las 8 horas, se ha sentido un terremoto de magnitud 1,9 en Armilla.
magnitud baja.
Según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre la tarde del 5 de septiembre y la madrugada de hoy, 6 de septiembre de 2026, se han registrado varios terremotos en Granada y su área metropolitana:
- 20:05 h: magnitud 1,9, al suroeste de Gójar; fue sentido en Granada, Armilla, Ogíjares, La Zubia y otros municipios.
- 22:54 h: magnitud 1,5, al noreste de Armilla.
- 01:04 h: magnitud 1,5, al suroeste de Granada, a unos 7 km de profundidad.
- 01:08 h: magnitud 1,5, al oeste de Granada, a unos 11 km de profundidad.
- 01:16 h: otro de magnitud 1,3, al suroeste de Granada.
Así que sí, siguen produciéndose pequeños seísmos. Además, el día 4 hubo uno de magnitud 2,2 cerca de Churriana de la Vega, junto con varios movimientos menores sentidos en el área metropolitana.
Por ahora, los datos que estoy viendo corresponden fundamentalmente a microsismos y terremotos pequeños. Que haya una sucesión de estos movimientos no permite afirmar que vaya a producirse uno mayor; los terremotos no pueden predecirse de esa manera.
Si quieres, puedo comprobar cuántos terremotos lleva Granada en las últimas 24/48 horas y si la frecuencia está aumentando o disminuyendo, que es probablemente lo más útil para ver cómo evoluciona esta serie.
La Catedral de Granada reabre este domingo para la celebración de la eucaristía
La Catedral de Granada reabrirá este domingo 6 de septiembre para acoger la celebración de la eucaristía dominical a las 11,00 y a las 12,30 horas, ésta última presidida por el arzobispo José María Gil Tamayo.
Así lo ha dado a conocer la Archidiócesis de Granada, que señala que, salvo las eucaristías dominicales, la Catedral continuará cerrada para el resto de celebraciones litúrgicas, así como para las visitas turísticas, incluida la exposición 'Kerygma, el arte de evangelizar', hasta nuevo aviso.
La institución eclesiástica recuerda que la santa misa de la Catedral de 9 de la mañana, de lunes a sábado, continúan celebrándose en la iglesia parroquial del Sagrario-Catedral, donde las celebraciones litúrgicas fueron trasladadas cuando se cerró temporalmente el templo mayor tras los terremotos ocurridos en agosto y para los trabajos de supervisión e inspección.
De igual modo, las visitas culturales a la Catedral se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso, y según la Archidiócesis, se espera que en próximas fechas pueda reabrirse progresivamente.
Trasladados a un albergue juvenil y otras alternativas
Antes de cada desalojo, el equipo contacta con vecinos, administrador y presidente de comunidad para informar de la situación y los técnicos avisa a la Policía Local y a Protección civil para buscar una alternativa habitacional.
Parte de los afectados han sido trasladados al albergue juvenil Inturjoven y otros han preferido otras alternativas. También se contacta con Asuntos Sociales para hacerles un seguimiento.
Aunque los desalojados cuentan con el albergue de la Junta, el Ayuntamiento de Granada trabaja para buscar alternativas dentro del barrio con el objetivo de que las rutinas y el entorno de modifiquen lo menos posible.
Desalojan otros tres bloques del Zaidín (Granada) por el impacto de los terremotos
El equipo técnico encargado de inspeccionar el estado de los edificios por la serie sísmica activa desde el 15 de agosto en Granada ha desalojado otros tres bloques de viviendas del Zaidín, el barrio de Granada capital más afectado por los terremotos.
Fuentes municipales han informado a EFE de que el desalojo se enmarca en el plan de segundas revisiones de edificios de la zona, unas inspecciones que se han priorizado atendiendo a la clasificación por daños.
El dispositivo multidisciplinar que trabaja a pie de calle para garantizar la seguridad de las personas ha ordenado el desalojo de tres edificios, que se anunció este viernes para dar un plazo a los afectados.
Las comunidades de vecinos de los bloques ya estaban valorando la actuación en coordinación con un arquitecto, pero el dispositivo ha optado por el desalojo para garantizar la seguridad de las personas.
La salida de los afectados se ha realizado de manera coordinada, en un ambiente de colaboración y de información máxima, según han detallado las mismas fuentes.
Sentido un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en Huelma (Jaén)
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 2:40 horas de la madrugada de este sábado un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el municipio de Huelma, en la provincia de Jaén, que ha sido sentido por la población.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha situado el temblor a 0,0 kilómetros de profundidad y ha establecido su intensidad máxima como "sentido".
Granada traslada la Sagrada Imagen de su patrona por los daños causados por los seísmos
El Consorcio recibe más de 12.500 solicitudes de indemnización por terremotos de Granada
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha recibido 12.532 solicitudes de indemnización por daños materiales ocasionados por los terremotos en la provincia de Granada, la mayoría en viviendas, y estima, de forma preliminar, un coste para esa siniestralidad de más de 35 millones de euros.
Según la última información dada a conocer por el CCS, adscrito al Ministerio de Economía, a las 8 de la mañana de pasado viernes, había recibido un total de 12.531 solicitudes de indemnización por daños materiales.
Un total de 11.719 solicitudes corresponden a viviendas y comunidades de propietarios; 17 a automóviles; 609 a comercios, almacenes y restos de riesgos; 152 a oficinas y 34 a riesgos industriales.
Diputación asumirá los gastos que los pueblos de Granada hayan destinado a los terremotos
La Diputación de Granada ha anunciado un Programa Extraordinario de Cooperación Económica destinado a respaldar los gastos y actuaciones que los ayuntamientos de la provincia hayan tenido que asumir como consecuencia de los terremotos de la última semana en la Vega granadina.
El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha presentado esta medida con la intención de acompañar a los municipios y acelerar la vuelta a la normalidad, dando así "continuidad" a la respuesta desplegada por la Diputación desde las primeras horas de la emergencia.
Podrán acogerse a este programa los consistorios de la provincia que hayan tenido que realizar actuaciones extraordinarias para garantizar la seguridad pública, proteger a la población, restablecer servicios o espacios públicos o atender otras necesidades derivadas de los terremotos.
Bajan casi un 40 % los avisos a Policía Local y Bomberos por los terremotos en Granada
El volumen de llamadas y requerimientos atendidos por la Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Granada vinculados a los terremotos ha descendido en torno a un 38,5 % durante este fin de semana respecto a las jornadas de mayor actividad sísmica.
Frente a los 513 requerimientos contabilizados en el balance municipal del pasado viernes, la media del fin de semana se ha situado en algo más de 315 avisos, con 293 y 338 llamadas en los dos últimos partes, lo que marca un punto de inflexión en la gestión de las incidencias desencadenadas desde la madrugada del 15 de agosto.
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado en una nota este descenso como "un indicador de que la ciudad avanza dando respuesta a las peticiones de ayuda", si bien ha insistido en la necesidad de "seguir siendo prudentes" y mantener los recursos de inspección activos mientras se prioriza la seguridad de las personas.
La serie sísmica en Granada alcanza ya los 1.075 terremotos en diez días, con 94 sentidos por la población
La serie sísmica de Alhendín (Granada) que desde el 14 de agosto afecta a Granada y la zona sur de su área metropolitana ha registrado ya en estos diez días un total de 1.075 terremotos, con 94 de ellos sentidos por la población.
Así se deduce del informe actualizado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) este lunes, 24 de agosto, y consultado por Europa Press, en el cual se recuerda que si bien la mayoría de todos estos seísmos son de magnitud M 2, ya son doce los que han sido de 3 o mayor.
Los mayores terremotos registrados fueron de magnitud 4,8 Mw y tuvieron lugar en la madrugada del sábado 15 y el martes 18 por la mañana, con epicentros en el entorno de Alhendín y Gójar. Ambos fueron ampliamente sentidos por la población, causaron daños materiales, heridos leves y desalojos preventivos en la capital y los municipios ubicados al sur del cinturón metropolitano.
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