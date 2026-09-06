Una nueva patera eleva a 98 los migrantes llegados a Baleares este fin de semana

Un total de 98 personas migrantes han llegado a las costas de Baleares a bordo de seis pateras entre este sábado y domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Este domingo, a las 08.50 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 26 personas de origen subsahariano a 12 millas del faro del Cap de Ses Salines, en Mallorca.

Esta nueva embarcación se suma a otras cinco que llegaron el sábado a diferentes puntos de Mallorca y Formentera, con 72 personas a bordo en total.

5.065 migrantes en lo que va de año

Entre las llegadas del sábado, 29 personas subsaharianas desembarcaron en Illetes (Calvià), mientras que otras cuatro fueron interceptadas en la Colònia de Sant Jordi, doce rescatadas en Cabrera y once al sur de Formentera.

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El viernes habían llegado otras 89 personas a Mallorca y Formentera. En lo que va de 2026, Baleares ha recibido 5.065 migrantes, frente a los 7.321 registrados durante todo 2025.