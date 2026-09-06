La lucha contra la multirreincidencia avanza: Barcelona reduce de ocho meses a 10 días el plazo para juzgar los hurtos

La lucha contra la multirreincidencia está dando sus frutos. Las medidas impulsadas para mejorar la eficiencia judicial y el plan de choque para combatir este fenómeno han permitido reducir notablemente los plazos para señalar en la ciudad de Barcelona los juicios inmediatos por delitos leves, como hurtos de objetos con valor inferior a los 400 euros, lesiones leves, amenazas o coacciones. La puesta en marcha, en marzo de 2025, de un tercer juzgado de guardia de refuerzo y por un periodo provisional de seis meses renovables para enjuiciar estos casos ha logrado que los juicios se celebren aproximadamente diez días después de haberse cometido el delito, según avanzan a EL PERIÓDICO fuentes de la Conselleria de Justícia, cuando antes se tardaba algo más de ocho meses.

A raíz de esta mejora, Justícia, con el aval del Tribunal de Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se ha paralizado la renovación de ese tercer juzgado, que ha funcionado durante 18 meses. La previsión ahora es que, dado que la resolución de casos está al día, los otros dos juzgados hermanos que continúan absorban el volumen de asuntos que se registren en los próximos meses. Sin embargo, esta decisión podría revisarse en función de la evolución de los datos.

El juzgado de refuerzo, que en principio no renovará, ha permitido a los otros dos ponerse al día

El enjuiciamiento en un plazo breve de los delitos leves es clave para luchar contra la multirreincidencia por dos razones: permite dictar sentencia con rapidez y, si un delincuente acumula tres condenas firmes por hechos similares, la pena que se le puede imponer por un nuevo delito puede pasar de una multa a prisión. En concreto, de seis a 18 meses de cárcel en determinados casos de hurto. Al agilizar el procedimiento, las sentencias adquieren firmeza más rápidamente y pueden computarse antes a efectos de elevar la pena en caso de reincidencia.

Previsión superada

Cuando se puso en marcha el tercer juzgado de guardia de delitos leves, la previsión era que junto a los otros dos que ya estaban en funcionamiento pudieran asumir los cerca de 18.000 juicios de estas características que se celebran cada año. El objetivo era reducir el tiempo de señalamiento de las vistas, que entonces rondaba los ocho meses, hasta aproximadamente un mes en la ciudad de Barcelona, una previsión que finalmente se ha superado.

Cada uno de los tres juzgados de guardia de delitos leves ha señalado 24 vistas al día, por lo que entre los tres han llegado a celebrar hasta 72 juicios diarios, aunque algunos se suspendieran o se transformaran en otro tipo de procedimiento cuando los hechos comportaran penas más elevadas.

Los juicios inmediatos suelen durar apenas unos minutos, salvo cuando intervienen numerosos testigos, y es habitual que algunos se celebren en ausencia del acusado. El juez puede dictar sentencia en el mismo acto. Otra de las ventajas que comporta esta agilidad es que los testigos, al tratarse de hechos recientes, recuerdan con mayor facilidad lo sucedido.

Trabajo coordinado

Para la Conselleria de Justícia, esta evolución «es fruto del trabajo coordinado entre los órganos judiciales, la oficina judicial, los cuerpos policiales y las administraciones implicadas, así como de las medidas adoptadas durante los últimos años para reforzar la respuesta ante la multirreincidencia y reducir las demoras en el ámbito judicial por los delitos leves». La optimización de las agendas de los juzgados de guardia especializados en delitos leves ha permitido, además, aprovechar, por ejemplo, los huecos que quedaban cuando se suspendía un juicio para señalar uno nuevo.

Esta reorganización, sumada a la disminución del número de delitos registrados durante los últimos meses, ha hecho posible, según la Conselleria de Justícia, conseguir «unos tiempos de respuesta judicial muy inferiores a los que se producían hasta hace relativamente poco en la ciudad de Barcelona». El propio conseller Ramon Espadaler ha defendido reiteradamente que la lucha contra la multirreincidencia requiere más capacidad judicial, «más coordinación institucional y una respuesta rápida que refuerce la confianza de la ciudadanía» en este servicio público.

Uno de los factores clave en la lucha contra la multirreincidencia fue el plan de choque impulsado conjuntamente por la Generalitat, el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona, presentado en diciembre de 2024. La iniciativa no solo comportó la creación de este tercer juzgado de guardia de delitos leves, sino también la puesta en marcha de otros cuatro órganos judiciales para los juicios rápidos —que no deben confundirse con los juicios inmediatos por delitos leves—, encargados de procedimientos por delitos castigados con penas de hasta cinco años de prisión, como determinados robos con violencia, y cuyo tiempo de tramitación también se ha reducido. Los juzgados de Barcelona resolvieron en 2025 algo más de 13.000 juicios rápidos.