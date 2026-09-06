Una investigación sobre menores robados en Canarias llegará a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo

A menudo se dice que una imagen vale más que mil palabras. Detrás de cada una de las fotografías de la exposición Cosmos, inaugurada este jueves en el Parlamento de Canarias, hay horas de investigación, heridas aún abiertas y testimonios "muy duros". En la muestra, su autora, la fotógrafa barcelonesa Espe Pons, ha hecho un recorrido por las huellas de la sustracción de menores en las Islas, una realidad que se prolongó desde 1936 hasta bien entrada la década de los noventa y que todavía hoy deja preguntas sin respuesta para muchas familias del Archipiélago y del resto del país.

Bajo encargo de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, la catalana ha pasado los últimos años de su vida investigando esta realidad. La exposición que ya se exhibe en el Parlamento es solo una pincelada, es decir, una selección de todas las imágenes que ha podido recopilar. Además de esta muestra, también ha creado un fotolibro que traspasará fronteras. No solo eso, estará en algunas de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. "Universidades como la de Berckeley, en California, o la de Furman, en Carolina del Sur, están al tanto del trabajo y ya han mostrado su interés por él", aseguró la autora.

La fotógrafa, que desde 2018 se ha centrado en trabajos de memoria histórica, señala que cuando se tratan este tipo de problemáticas es necesario ir mucho más allá: "Me gustaría, sobre todo, que la gente joven sepa lo que ocurrió". Para ello, añade, los fotolibros son "fundamentales", ya que les permiten descubrir el proceso creativo y el trabajo final.

Observar y aprender

En esta última obra, en concreto, sus imágenes están acompañadas de tres textos: uno de la historiadora Yanira Hermida, otro del crítico de arte Adonay Bermúdez y un tercero de la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto.

La autora de la exposición, Espe Pons, durante su inauguración / E.D.

Los tinerfeños podrán visitar los resultados de su investigación antes de que crucen el charco. En 2019, Canarias aprobó por unanimidad la primera ley de toda España sobre los menores robados a sus familias. Siete años después, el mismo Parlamento que debatió la norma acoge esta exposición. "Sigue siendo igual de necesario mantener viva la memoria de las víctimas", destaca la autora.

Se podrá visitar hasta el día 19

En el acto de inauguración, celebrado en la mañana de este martes, participaron el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos; el presidente del Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez; y la propia artista. La muestra permanecerá abierta al público en la sede del Parlamento hasta el próximo 19 de septiembre. Después de esa fecha, la intención es que itinere por las Islas y también por el resto del país.

La fotógrafa, pese a no ser canaria, se obsesionó con dos cuestiones: llevar al lector hasta esa época y localizar la obra. Para ello, se adentró en enclaves como la Casa Cuna, un edificio de la capital chicharrera que durante décadas funcionó como orfanato, o la antigua cárcel de La Laguna, donde hubo mujeres republicanas presas. "Yo nunca juzgo, lo que hago es documentar y, sobre todo, visibilizar; intento dar la información y que cada uno saque sus conclusiones", subraya.

¿Por qué 'Cosmos'?

No es necesario mirar al cielo para entender por qué se ha decantado por Cosmos como el nombre del proyecto. "No se trata de un universo exterior, sino de la manera en la que cada individuo encarna un orden posible dentro de la complejidad de su propia vida; cada persona es un cosmos singular, una trama de experiencias, recuerdos, afectos, deseos y proyecciones", argumenta.

A lo largo de este viaje, detalla, se ha topado con testimonios "muy complejos", algunos con nombre y apellido y otros anónimos. "Por desgracia es un tema que no está muy visibilizado, hay gente que no quiere hurgar en la herida y hay otros que no lo hacen porque les puede provocar situaciones familiares complejas", advierte.

Imágenes del laboratorio forense

Las últimas imágenes que incluye en su libro, después del contexto histórico aportado por Yanira Hermida, son del laboratorio forense del Gobierno de Canarias. La catalana accedió a estas instalaciones para ver –y capturar– cómo trabajan con el ADN.

A su juicio, estas fotografías funcionan como una especie de conclusión para que quienes lo vean y lo necesiten aprendan a localizar a un ser querido. "Si una persona no te busca, no te va a encontrar; si eres una madre a la que en su día le dijeron que su bebé nació muerto, es muy probable que no te dé por investigar, por eso me gustaría que al menos sepan que existe esa opción", apunta.

Un episodio oscuro

Desde los años de posguerra y dictadura franquista hasta los primeros años de la década de 1990, muchas madres vieron cómo les arrebataban a sus hijos diciéndoles que habían fallecido para luego venderlos a familias pudientes. El colectivo Sin Identidad ha probado una quincena de casos de sustracción de menores en las Islas. Aunque aún quedan muchos otros por resolver, su incansable lucha ha hecho que este oscuro episodio no caiga en el olvido.

Hace poco más de un año, la Consejería de Presidencia puso en marcha un servicio de acompañamiento en salud mental para las víctimas, una reivindicación histórica del colectivo y una obligación recogida en la norma.

La principal petición

Pese a los últimos avances, todavía queda camino por recorrer. Por ello, durante la presentación de Cosmos, el presidente de Sin Identidad reivindicó un mayor impulso por parte de las instituciones en su lucha por el reconocimiento como víctimas.

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Por su parte, el viceconsejero Cesáreo Rodríguez abogó por “la reparación del daño causado por décadas de silencio” y mostró su deseo de que este trabajo ayude a aportar “sensibilidad y luz" a una realidad que se vivió en todo el país durante la Dictadura.