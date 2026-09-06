Incendio de Las Peñas de Riglos: los forenses analizarán si el investigado tiene tendencias pirómanas

El Insituto Aragonés de Medicina Legal (IMLA) tendrá que desarrollar un informe psiquiátrico y psicológico del principal acusado por el incendio declarado el pasado mes de agosto en Las Peñas de Riglos, un joven de 28 años, P. A. M. U. Fue el incendio más grave de la historia de la comunidad, que acabó calcinando 14.500 hectáreas y afectando a una superficie de más de 18.000, en el que tuvieron que desalojarse 19 pueblos con un millar de vecinos afectados.

El complejo operativo de extinción se saldó, además, con la muerte de un cabo de la Unidad Militar de Emergencias, Javier García Sancho, y las llamas amenazaron la cuna de la historia de Aragón, los monasterios nuevo y viejo de San Juan de la Peña. La proximidad del fuego fue tal que la UME, acompañada por técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón, tuvo que rescatar los restos de los reyes de Aragón y los principales documentos históricos que podrían haber perecido ante las llamas.

Según las diligencias a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la letrada de la Administración de Justicia de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Jaca, Lorena García, solicita elaborar un análisis psiquiátrico y psicológico sobre la capacidad de comprensión y autodeterminación del principal acusado, P. A. M. U., "en relación con los hechos objeto de investigación y etiología pirómana", así como la posible concurrencia de "alteraciones o trastornos" de relevancia clínica que pudieran afectar a su imputabilidad como principal investigado por un delito de incendio forestal. Todo ello no impide que, a posteriori en la investigación se desarrolle la exploración pericial pertinente.

Esta misma semana, el Gobierno de Aragón ha aprobado personarse como acusación particular en la causa -además de estar personado como perjudicado- y reclama la prisión provisional para el principal acusado alegando que hay un "intenso" riesgo de fuga por la falta de "arraigo" del investigado en España.

Cabe recordar que aunque el investigado llegó a ingresar en prisión, la Audiencia Provincial de Huesca decretó su salida de la cárcel al considerar que no había pruebas suficientes para mantenerle privado de libertad.

Las declaraciones del investigado: "Me veía incapaz de apagar el fuego solo"

En las diligencias que operan en manos de la jueza del caso, titular del Juzgado Civil y de Instrucción número 1 de Jaca, Silvia Martín, a las que ha tenido acceso este diario, aparecen también las primeras declaraciones del investigado ante la Guardia Civil el pasado 12 de agosto, solo dos días después de que se declarara el fuego. En ellas aseguró que tuvo «miedo» por la magnitud del incendio en cuanto se declararon las llamas y reconoce que «no sabe lo que pudo pasar» para que se originara el fuego. Además, sitúa el origen de las llamas «detrás de él, cara al río, en el talud de bajada a la finca agrícola».

El investigado, al ser preguntado por los agentes si decidió apagar el fuego de alguna manera, declaró que «no, que era muy grande» y que le dio «mucha impresión». Le explicó a los agentes que «esperó a que otro trabajador le ayudara, porque se veía incapaz de apagar el fuego él solo». Manifestó también que sabía que había extintores, pero que él, «hasta que no llegaron los compañeros», no decidió cogerlos «por miedo».

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Después señala que cogió un extintor y lo gastó con el compañero mencionado anteriormente y con otro trabajador, y que juntos gastaron «tres» extintores. Y que después llegó otro compañero «y gastó unos siete más». Que uno de ellos bajó el talud «para intentar apagarlo desde abajo». Y que después se unió a esas labores «un civil que parecía ser bombero», que también ayudó a apagarlo con otro extintor.