Detenido un hombre en Alcoy por empadronar en su domicilio a extranjeros en situación irregular a cambio de dinero

La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un hombre, de 59 años de edad, por su presunta participación en los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El detenido presuntamente había empadronado en el domicilio donde residía en régimen de alquiler a ciudadanos extranjeros con el fin de realizar trámites de documentación, previo pago de una cantidad económica.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes cuando un varón se personó en dependencias policiales para informarse acerca de los trámites para realizar una carta de invitación para un ciudadano extranjero.

Cuando los agentes analizaron la documentación que portaba se comprobó que en el certificado de empadronamiento expedido a su nombre constaban empadronadas en diferentes fechas, diversas personas de nacionalidades extranjeras.

Con el fin de comprobar la veracidad de la residencia de dichos ciudadanos extranjeros en el domicilio se llevaron a cabo una serie de gestiones, con las que se comprobó que en dicha vivienda no se encontraba residiendo ninguna de las personas que figuraban inscritas en el padrón municipal.

Siguiendo con las pesquisas, los agentes comprobaron que algunas personas registradas en el domicilio habrían realizado un pago de 250 euros para empadronarse en el mismo a fin de realizar los trámites de documentación.

Con todo lo recabado durante la investigación, los agentes pudieron constatar que el hombre investigado habría colaborado, con ánimo de lucro, en la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros, facilitándoles, mediante empadronamientos ficticios, la documentación necesaria para eludir la legislación vigente en materia de extranjería.

Por todo ello fue detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alcoy.

Uso de canales oficiales

La Policía Nacional indica que el uso de canales oficiales para consultas y trámites administrativos es fundamental para garantizar la seguridad, transparencia y eficiencia en la comunicación entre ciudadanos e instituciones. Algunas recomendaciones que realizan los agentes para aprovechar estos medios de manera adecuada son:

Utiliza siempre los canales oficiales: Asegurarse de realizar los trámites únicamente a través de las páginas web, correos, teléfonos o oficinas reconocidas por la institución. Esto garantiza que la información sea segura y confiable. Recuerda que los trámites oficiales son gratuitos: Ninguna institución puede cobrarnos por servicios administrativos fuera de lo establecido. Desconfía de intermediarios que nos pidan dinero. Protege tus datos: No compartir información personal en sitios o plataformas no autorizados. Verifica siempre que el canal sea de carácter oficial. Evita fraudes: Al usar los canales oficiales, se reduce el riesgo de caer en estafas o compartir información con terceros no autorizados.

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