Descubren un nuevo y "sorprendente" talayot en Son Fornés

Los arqueólogos del yacimiento de Son Fornés, que el pasado verano cumplió medio siglo de campañas llenas de hallazgos, pidieron este año ayuda al Institut Balear de la Natura (Ibanat) para desbrozar la zona más próxima a las casas de possessió de la finca de Montuïri, cuya reforma albergará el nuevo museo del Parque Arqueológico.

«Simplemente queríamos limpiar el área patrimonial, debido a que no es muy grande y por esa parte los visitantes accederán al museo. Los profesionales del Ibanat, bajo nuestra supervisión, hicieron el desbroce en primavera y cuando vimos lo que estaba oculto por la vegetación, nos impactó encontrar allí un nuevo talayot», recuerda Vicenç Llull, quien hace 50 años descubrió el primero.

Este lunes él mismo y su equipo, formado por seis especialistas de la Universitat Autònoma de Barcelona, además de los voluntarios, comenzarán la vigésima campaña de excavación y tres semanas, «como mínimo», llenas de «bonitos misterios» en Son Fornés, el yacimiento más importante de la prehistoria en Mallorca.

Hasta ahora han salido a la luz tres monumentos megalíticos de la época talayótica y este cuarto hallazgo «es muy sorprendente» por diversos motivos, empezando por su ubicación, alejada de los otros tres. «Lo único visible por el momento son los dos tambores superiores de la columna central; el perímetro, que demuestra que es una edificación de dimensiones considerables, como el resto de los talayots; y una serie de grandes piedras caídas», detalla Llull.

La existencia de la típica columna de esta clase de construcciones les da esperanzas para encontrar lo que llaman niveles o estratos fértiles, que en arqueología son las capas de tierra o sedimentos con restos materiales, artefactos o evidencias de actividad humana pasada, y aportan valiosísima información a los investigadores.

Al fondo, el Talayot I, descubierto en 1975, y en primer plano el Talayot II, donde se excavó en 1981 / ASOME-UAB

Incógnitas

«Con las excavaciones habrá que desvelar muchas incógnitas, entre ellas la cronología para saber si es de la misma época que los otros; su forma estructural, ya que todavía no se ve si es cuadrado o redondo; y su función originaria. Posteriormente comprobaremos cómo fue construido y, además de analizar todo el material recogido en el laboratorio, adecentaremos el talayot para que sea visitable, igual que los demás», destaca el catedrático de Prehistoria, quien coordina el grupo de investigación ASOME (Arqueoecología Social Mediterránea).

«No parece un talayot al uso, sino el excéntrico del poblado, por decirlo de forma coloquial, ya que además de la ubicación alejada, no sabemos qué función podía tener en esa zona elevada». Vicenç Llull especula con que posiblemente será diferente a la de los otros tres.

El primero, descubierto en 1975, tenía una finalidad de orden tanto económico como social. «Aquí se distribuía el alimento para todo el asentamiento, algo sumamente bonito que demuestra que, en sus orígenes, la sociedad talayótica era colaborativa y solidaria, aunque después se fue deteriorando», en palabras del arqueólogo.

Respecto al Talayot II, excavado en 1981, les sorprendió en su momento porque tenía un acceso restringido y una función de culto o religiosa; y en el Talayot III hallaron elementos que confirman que era coetáneo de los otros dos, pero los asentamientos posteriores (etapa postalayótica o púnico-baleárica) lo remodelaron y reaprovecharon, por lo que no pudieron establecer qué función tenía originariamente.

Otros yacimientos

En cuanto al emplazamiento diferente del cuarto, en el lugar «de mayor visibilidad», también intriga por lo cerca que está de los yacimientos del Campanar dels Moros y la finca de Sabor. Entre los tres «forman un triángulo», por lo que el experto apunta a «una línea de investigación muy interesante por la relación que puedan tener».

Por este motivo, considera que las administraciones «tendrían que establecer negociaciones con la propiedad para adquirir la parcela, ya sea como cesión o compra a un precio razonable, debido a que sus talayots están declarados Bien de Interés Cultural (BIC). En caso de que lo adquiriese un particular, tendría la obligación por ley de preservarlo y cuidarlo, además de permitir visitas», advierte sobre la finca de Sabor, que precisamente está en venta.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, con los recursos de la UAB y el apoyo del ayuntamiento de Montuïri, los seis arqueólogos de Son Fornés empezarán este lunes a reescribir la historia del yacimiento.