Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tributo Metropolitano BarcelonaSeatManuel PimentelCeutaManresaViajes ImsersoAitana BonmatíMarc MárquezArnau vive aislado en la montañaBombero ayudó a que naciera
instagramlinkedin

En el Zaidín

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Las actuaciones se enmarcan en el plan de segundas revisiones de edificios de la zona más afectada por la serie sísmica activa desde el 15 de agosto

Foto de archivo de una vivienda con desperfectos causados por los últimos terremotos en Granada.

Foto de archivo de una vivienda con desperfectos causados por los últimos terremotos en Granada. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Granada
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El equipo técnico encargado de inspeccionar el estado de los edificios por la serie sísmica activa desde el 15 de agosto en Granada ha desalojado otros tres bloques de viviendas del Zaidín, el barrio de Granada capital más afectado por los terremotos.

Fuentes municipales han informado a EFE de que el desalojo se enmarca en el plan de segundas revisiones de edificios de la zona, unas inspecciones que se han priorizado atendiendo a la clasificación por daños.

El dispositivo multidisciplinar que trabaja a pie de calle para garantizar la seguridad de las personas ha ordenado el desalojo de tres edificios, que se anunció este viernes para dar un plazo a los afectados. Las comunidades de vecinos de los bloques ya estaban valorando la actuación en coordinación con un arquitecto, pero el dispositivo ha optado por el desalojo para garantizar la seguridad de las personas.

La salida de los afectados se ha realizado de manera coordinada, en un ambiente de colaboración y de información máxima, según han detallado las mismas fuentes. Antes de cada desalojo, el equipo contacta con vecinos, administrador y presidente de comunidad para informar de la situación y los técnicos avisa a la Policía Local y a Protección civil para buscar una alternativa habitacional.

Noticias relacionadas y más

Parte de los afectados han sido trasladados al albergue juvenil Inturjoven y otros han preferido otras alternativas. También se contacta con Asuntos Sociales para hacerles un seguimiento. Aunque los desalojados cuentan con el albergue de la Junta, el Ayuntamiento de Granada trabaja para buscar alternativas dentro del barrio con el objetivo de que las rutinas y el entorno de modifiquen lo menos posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Catalunya subasta 21 pisos e inmuebles procedentes de herencias intestadas: 'Lo recaudado revertirá en la sociedad
  3. El padre de la niña fallecida en Alzira (Valencia): 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
  4. La nueva ley de residuos de Catalunya no obligará a implantar el puerta a puerta ni los contenedores inteligentes hasta 2030
  5. LISTA | Estos son los 21 pisos e inmuebles sin heredero legal que subasta Catalunya
  6. Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y comprobar números del Sorteo Extraordinario de Septiembre
  7. Última hora del asesinato en Manresa, en directo: detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, investigación del crimen y funeral de la víctima
  8. Catalunya vive la noche más cálida registrada en un mes de septiembre

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

DIRECTO | Desalojan otros tres bloques del Zaidín (Granada) por el impacto de los terremotos

DIRECTO | Desalojan otros tres bloques del Zaidín (Granada) por el impacto de los terremotos

Can Ruti y Sant Pau representarán a España en un gran estudio europeo sobre una prometedora cirugía para el alzhéimer

La tabla de puntuaciones del Concurs de Castells de Tarragona: cómo funciona y cuántos puntos vale cada estructura

La tabla de puntuaciones del Concurs de Castells de Tarragona: cómo funciona y cuántos puntos vale cada estructura

La Policía Nacional detiene a un neonazi por lanzar a su pareja del coche en marcha en Gandia

La Policía Nacional detiene a un neonazi por lanzar a su pareja del coche en marcha en Gandia

¿Por qué el Golfo Pérsico tiene más petróleo y gas que cualquier otro lugar del planeta?

¿Por qué el Golfo Pérsico tiene más petróleo y gas que cualquier otro lugar del planeta?

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Así está quemando España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Así está quemando España: consulta el mapa con los principales fuegos activos