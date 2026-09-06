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Sociedad

Un control en Girona por las Festes del Tura acaba con 22 positivos por alcohol o drogas y dos inmovilizaciones

Los Mossos también tramitaron 21 denuncias al Servei Català de Trànsit por diversas infracciones

Un instante del control de los Mossos en Argelaguer.

Un instante del control de los Mossos en Argelaguer. / ACN

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Un macrocontrol de los Mossos en la A-26 a la altura de Argelaguer (Garrotxa) este sábado ha acabado con 22 conductores que dieron positivo por alcohol o drogas. En concreto, fueron dieciséis los que dieron más de lo permitido en alcohol y seis a quienes los Mossos detectaron que habían consumido drogas.

Además, los Mossos tramitaron 21 denuncias al Servei Català de Trànsit (SCT) por diversas infracciones. En concreto, seis fueron por no tener la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al día, otras seis por las condiciones del vehículo, siete por no hacer uso del cinturón de seguridad, una por reformas de importancia y otra sanción por un tema de carga del vehículo. Entre alcohol y drogas se hicieron 274 controles y se inmovilizaron dos vehículos.

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