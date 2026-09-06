Conmoción en Asturias: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo

Trágico accidente mortal en Degaña. Esta madrugada dos jóevenes de 23 años perdieron la vida en un accidente de tráfico en la carretera regional AS-15, que comunica Cerredo con La Collada. Edgar, natural de Cerredo, aunque residente en Ponferrada, y su amigo José Luis, de la cercana Caboalles (León), acaban de dejar las fiestas de la Santina en Cerredo.

La noticia de su fallecimiento sumió en el llanto a los jóvenes que estaban en las fiestas de cerredo. "Eran jóvenes muy conocidos y queridos en el pueblo, es un golpe terrible", indicó un vecino de la zona.

Las circunstancias de lo ocurrido se desconocen. Fue una persona que pasaba por allí la que dio el aviso tras haber visto un vehículo volcado en una zona boscosa. Cuando los equipos de emergencia llegaron se confirmaron los peores presagios.

Los cuerpos pertenecen a dos varones de los que no han trascendido más datos en la nota hecha pública por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El Centro de Coordinación regional recibió el aviso, a través del 112 de Castilla y León, a las 1:15 horas de esta madrugada. En este aviso de indicó que había un coche volcado, y no había nadie en su interior, en una zona boscosa. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Cangas del Narcea, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida. Posteriormente, el alertante indicó que en el interior del coche había personas. Además de los bomberos del SEPA se solicitó, a través del 112 de Castilla y León, la colaboración de los bomberos de Villablino.

Excarcelación de los cuerpos

Una vez en la zona, los bomberos abrieron acceso para que el personal sanitario pudiera acceder hasta los accidentados, que resultaron fallecidos. Tras la pertinente autorización, los bomberos procedieron a excarcelar ambos cuerpos sin vida del vehículo siniestrado que estaba volcado. Para ello tuvieron que retirar los asientos y la puerta y el pilar central del coche por el lado del acompañante. Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 7:49 horas.

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La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de la zona y la UVI Móvil de Cangas del Narcea.