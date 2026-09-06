Ceuta vive este martes su vuelta al cole con incertidumbre, medidas de seguridad y la visita de Tolón

El próximo martes 8 de septiembre está prevista la vuelta a las aulas de los estudiantes ceutíes en un inicio del curso escolar marcado por la incertidumbre y el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre. De hecho, asociaciones de padres y estudiantiles ya han augurado absentismo de cara a los primeros días en las aulas.

La semana pasada, la Junta Local de Seguridad ceutí estableció un plan de seguridad para garantizar a las familias que sus hijos van a ir a los centros de forma segura. Además, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, avanzó que el Ministerio propuso que haya acompañamiento policial en las diferentes rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros y un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en esos edificios.

Más allá de ello, anunció que Educación va a implementar en los centros "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico". Coincidiendo con el inicio de las clases, la ministra de Educación, Milagros Tolón, viajará a Ceuta.

Por parte del Gobierno, la voluntad es que el curso comience "con absoluta normalidad" como en el resto de España, según avanzó la semana pasada el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ejerce como mando único de la crisis.

Elma Saiz, Carlos Cuerpo y Ángel Víctor Torresdurante la última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca

Este inicio de las clases va a tener lugar una semana después de que un total de 1.749 profesores de centros públicos y concertados volvieran a los centros. Antes de hacerlo, portavoces en Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y de ANPE Sindicato Independiente transmitieron que estaban a la espera de que las medidas anunciadas por Educación realmente se pusieran en marcha antes de la 'vuelta al cole'.

Ambas, junto a una portavoz en Ceuta de la Unión General de Trabajadores (UGT), demandaron habilitar aulas matutinas y vespertinas y --en el caso de UGT-- también líneas de autobús con vigilancia para evitar en la medida de lo posible que los menores efectúen desplazamientos en solitario.

Posible absentismo

Por su parte, la FAMPA Cuatro Culturas, el Consejo de la Juventud y del Movimiento de Estudiantes auguraron la semana pasada en declaraciones a Europa Press que habrá alumnos que no acudan a clase en Ceuta, así como otros que sean traslados en coche por falta de confianza ante la situación que se vive en la ciudad autónoma. Asimismo, manifestaron su desconfianza con respecto a las medidas avanzadas por Educación.

Sebastián, miembro de la Junta Directiva de la FAMPA Cuatro Culturas, señaló que ve el inicio del curso escolar "con mucha incertidumbre" y apuntó a que las familias "tienen miedo" por mucho que el secretario de Estado de Educación les haya transmitido que "confíen" en el Ministerio. "La sociedad no confía en las instituciones. No hay una confianza porque llevamos más de un mes y esto sigue igual. No ha cambiado nada", lamentó.

El representante incidió en que la sensación de los ciudadanos ceutíes es de "un abandono total, con un presidente del Gobierno que se va de vacaciones cuando invaden su país". Aunque consideraba que las medidas anunciadas eran "coherentes" también cuestionó que se esté hablando de una situación "normal" cuando se han producido "20 violaciones" y en los centros de salud "no se puede ni entrar de cómo están".

Por ello, avanzó que hay "muchos" padres que no van a llevar a sus hijos al colegio durante las primeras semanas de clase y que hay familias que se están planteando firmar autorizaciones para que sus hijos no vayan al centro educativo. Además, hay otros que utilizarán sus coches particulares para llevarles y traerles del colegio. "Los padres no se fían, no van a dejar que los niños vayan solos y vuelvan solos, aunque tengan 12 o 13 años", indicó.

Recursos excepcionales

Durante esta semana, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha mostrado su apoyo a FAMPA Ceuta, a sus asociaciones y al conjunto de las familias de la ciudad. Además, ha señalado que entiende la preocupación de las familias y ha pedido que sean escuchados y que participen en las decisiones que afecten al desarrollo del curso escolar.

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La asociación ha valorado las medidas anunciadas por parte de Educación, pero opina que una situación excepcional requiere también de recursos excepcionales y una respuesta sostenida en el tiempo.