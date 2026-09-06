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Dos heridos en un accidente de 4 vehículos en la AP-7 a su paso por Cambrils, en Tarragona

Imagen del accidente

Imagen del accidente / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Europa Press

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Tarragona
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Un accidente de 4 vehículos en la AP-7 en Cambrils (Tarragona) dirección Barcelona ha causado este domingo por la tarde 1 herido menos grave y 1 leve y el corte del carril izquierdo de la autopista en el kilómetro 267.

Los Bombers de la Generalitat han rescatado a una persona que había quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos tras recibir un aviso a las 17.56 a través del teléfono 112, y parte de los carriles a la derecha también están cortados por la presencia de los vehículos accidentados, han informado a Europa Press.

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Del resto de los 10 ocupantes, 8 personas, han resultado ilesas, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuado a los dos heridos y trasladado al herido menos grave al Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona).

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