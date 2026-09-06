CAMBIOS EN LA REDACCIÓN
Carol Álvarez, nueva directora adjunta de EL PERIÓDICO
El diario se refuerza a través de la promoción interna y asciende a dos mujeres, Álvarez y Meritxell M. Pauné
En 2028, EL PERIÓDICO cumplirá 50 años y alcanzar el medio siglo significa mucho más que celebrar el camino recorrido porque nos invita a pensar qué diario queremos ser en el futuro. Desde el 1 de junio tengo el orgullo y el privilegio de dirigir esta cabecera y la responsabilidad de conducirla hacia ese aniversario con toda la ambición que merece. EL PERIÓDICO debe evolucionar para consolidarse como una marca periodística de referencia, imprescindible para sus lectores, líder en el entorno digital, influyente y rentable.
El diario parte de una identidad sólida. Es una cabecera de referencia global, integrada en el grupo Prensa Ibérica y con profundas raíces en Barcelona, que participa e influye en la conversación pública desde una mirada cercana, abierta, plural, mediterránea, europeísta y conectada con la realidad social y económica del país.
Su trayectoria digital constituye otro de sus grandes activos. EL PERIÓDICO fue el primer medio español con presencia en internet gracias al servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994. Más de 30 años después, encabeza de manera ininterrumpida desde diciembre la audiencia digital en Catalunya y GfK lo sitúa como el séptimo medio de información general más leído de España, con 13,9 millones de usuarios.
Esta solidez permite afrontar el futuro con confianza, aunque el negocio periodístico se enfrenta a desafíos importantes. Las audiencias están cada vez más fragmentadas, la atención se reparte entre las redes sociales, las plataformas de vídeo y la inteligencia artificial, y la saturación de contenidos y la desinformación dificultan construir una relación de confianza con los lectores. En este escenario aumenta el valor de las marcas reconocibles, con una identidad propia y capaces de resultar relevantes. Ayudar a entender un mundo cada vez más complejo continúa siendo esencial, aunque también es necesario contarlo de una forma que el público quiera leer, escuchar y ver.
A pesar de estos retos, confío en consolidar EL PERIÓDICO como una cabecera que da las noticias y ayuda a comprenderlas; que practica el periodismo de cerca, en el lugar de los hechos y allí donde se produce la conversación con la audiencia; digital, audiovisual, influyente y rentable.
El vídeo será uno de los grandes lenguajes de esta etapa. EL PERIÓDICO ya ha comenzado a impulsarlo con formatos como A pie de calle. También reforzará a sus periodistas como prescriptores y referentes públicos mediante nuevas propuestas audiovisuales pensadas para el móvil. Además, ampliará la oferta de pódcast y seguirá fortaleciendo la relación con una comunidad que ya reúne tres millones de seguidores en redes sociales, 210.000 registrados a las newsletters y más de 46.000 seguidores de los pódcast.
Esta evolución hacia el horizonte de 2028, que tendrá a una redacción extraordinaria como motor del cambio, no la haré sola. Me acompañará un equipo de dirección al que se incorpora Carol Álvarez como directora adjunta y número dos del diario, junto a Ferran Boiza, también director adjunto, ahora desde Barcelona.
Meritxell M. Pauné, por su parte, se incorpora como subdirectora de Ediciones Locales y se suma a los subdirectores que continúan al frente de sus respectivas áreas: Rafael Julve, de Multimedia; Sergi Saborit, de Economía; Bernat Gasulla, de Fin de Semana; Pilar García, de Edición Impresa, y Xurxo Martínez, de Canales y Audiencias.
La ambición es llegar a 2028 siendo todavía más necesarios para nuestros lectores. Este equipo trabajará para conseguirlo, con el apoyo del comité editorial presidido por Albert Sáez; de los editores, Javier Moll y Arantza Sarasola; y de todo el equipo directivo de Prensa Ibérica. La mejor forma de celebrar el camino recorrido será construir el periódico que queremos ser.
Carol Álvarez, la número dos del diario
Carol Álvarez (Barcelona, 1973), nueva directora adjunta, ha desempeñado las funciones de coordinación informativa como subdirectora. En los últimos siete años ha desplegado tareas sucesivas al frente de última hora informativa y continuidad digital. También ha impulsado la coordinación desde EL PERIÓDICO de contenidos compartidos con las otras cabeceras del grupo Prensa Ibérica, así como el desarrollo de contenidos informativos para suscriptores y temáticas orientadas a las nuevas audiencias.
Anteriormente, ejerció de redactora jefe en EL MUNDO DE CATALUNYA tras especializarse en información judicial en la Agencia Efe. También participó en el equipo fundacional de la Agència Catalana de Notícies (ACN).
Meritxell M.Pauné, la cara del hiperlocalismo
Meritxell M. Pauné (Esplugues de Llobregat , 1985) es licenciada en Periodismo por la UAB. Ha trabajado en distintos medios locales y generalistas, al servicio de la actualidad de Barcelona a lo largo de los últimos 25 años. Especializada en periodismo digital e información municipal, inició su trayectoria muy joven en la prensa vecinal de la capital catalana, coordinó ocho años las ediciones locales de la web de La Vanguardia y formó parte del equipo fundador del diario digital Tot Barcelona, que posteriormente dirigió.
Desde septiembre de 2022 ha liderado la transformación de la histórica sección Gran Barcelona de El Periódico para potenciar su inmediatez e influencia en la capital catalana, a través de noticias de última hora, primicias y exclusivas de impacto nacional, reportajes multimedia y artículos de voz ciudadana. Asimismo, ha auspiciado la capilaridad de la sección a través de un ágil equipo dedicado a la información metropolitana y encabezado por Manuel Arenas, que ahora toma el relevo al frente de la sección. También ha iniciado una primera expansión más allá de la región metropolitana, con la cobertura estable de la actualidad de Tarragona.
En su nueva etapa como subdirectora impulsará la evolución del diario con la misma vocación 'glocal', para ofrecer cada dia a los lectores todas las claves de lo que sucede a su alrededor.
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