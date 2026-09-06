Los cambios sociales desbordan el sistema educativo: "La escuela funciona con el imaginario de una sociedad que ya no existe"

El pasado curso escolar en Catalunya estuvo marcado por una veintena de huelgas y la vuelta al cole de este 8 de septiembre arrancará igual, con una huelga convocada por los sindicatos Ustec y CGT, que consideran insuficiente el acuerdo alcanzado por el Govern con Aspepc, CCOO y UGT para mejorar las condiciones de la educación y del profesorado. En un clima de crispación que no parece remitir, hay un diagnóstico compartido: existe un desajuste entre el sistema educativo y la realidad social del país. El propio president, Salvador Illa, reconocía en una entrevista en EL PERIÓDICO que la educación requiere "una reflexión a fondo" y aseguraba que el Govern está "dispuesto a abordar las reformas con una mirada a medio y largo plazo". Hablamos con expertos, docentes y familias para identificar los déficits del sistema y reflexionar hacia dónde deberían orientarse los cambios para mejorar la educación.

El sociólogo Andreu Termes, miembro del Grup de Recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la UAB, habla de una "crisis de sentido" de la escuela y pone sobre la mesa cuestiones clave, como la ruptura de algunos consensos sociales básicos: desde la autoridad del profesorado y el papel de la inmersión lingüística hasta el rol de la comunidad educativa como actor. Durante la lucha contra los recortes de 2008, docentes y familias formaban claramente un mismo frente y encarnaban esa "comunidad educativa" que hoy aparece muchísimo más desdibujada, en parte por el distanciamiento entre familias y profesores que provocó la pandemia.

El "sueño meritocrático", en crisis

El investigador apunta también a otra crisis, la del "sueño meritocrático". "Los modelos de éxito que tiene la chavalada no son escolares, precisamente. El mito del dinero fácil a partir de los youtubers ha erosionado el sueño meritocrático. En un momento de crisis como el actual -climática, bélica…-, la escuela no parece tener respuestas y los jóvenes se sienten desorientados en un contexto extremadamente difícil", prosigue Termes.

"La escuela vive una crisis de sentido y se han roto consensos sociales básicos, de la autoridad del profesorado al papel de la inmersión lingüística o el rol de la comunidad educativa como actor" Andreu Termes — Sociólogo

Sobre el impacto de los ‘criptobros’, el profesor de instituto Miquel Carceller añade que da la sensación de que "todo aquello que no sea pragmático e instantáneo no es útil". "Los chicos se preguntan de qué les sirve leer a los clásicos o aprender ecuaciones de segundo grado, si creen que pueden hacerse de oro vendiendo contenido en las redes sociales. Tendría que darse un cambio de paradigma para que la sociedad, no solo los chicos, porque al final los chicos reproducen lo que ven, comprenda por qué el conocimiento enriquece, por qué es necesario y cómo contribuye a formar personas capaces", sostiene.

En cuanto a medidas concretas a corto plazo, Carceller plantea cuestiones como reformular el Treball de Recerca de Bachillerato. "Tal y como está planteado, hoy en día no tiene ningún sentido. O lo eliminas o lo conviertes en otra cosa, que es lo que creo que sería útil; como hacer unas pequeñas prácticas de formación para conocer de primera mano cómo funciona una investigación, que es de lo que se trata. Tener que desplazarse a unos laboratorios, a una biblioteca, a una redacción o a una oficina y poder ver el día a día, siguiendo modelos que existen en otros países europeos, donde se promueven pequeños trabajos o prácticas durante el verano para que los menores de edad conozcan cómo funciona el mercado laboral", valora.

"Recuperar en la adolescencia la capacidad de atención perdida resulta muy difícil, el trabajo debería empezar desde infantil y primaria, educando en la concentración y la escucha" Josep Manuel Prats — Presidente de FAPEL

"La sociedad catalana se ha transformado profundamente en los últimos 20 años y el sistema educativo continúa operando con el imaginario de una sociedad de finales del siglo XX que poco tiene que ver con la actual. Hubo una gran proeza, que fue lograr incluir a todo el alumnado hasta los 16 años, pero ese sistema se construyó en un momento en que la sociedad catalana era más homogénea cultural y lingüísticamente, y más estable y tradicional desde el punto de vista social. Nuestro sistema estaba pensado para que cada día abriéramos las aulas con profesores, pero eso ya no es suficiente", inicia su reflexión la directora de investigación de la Fundació Equitat.org, Mònica Nadal.

"La estructura familiar tradicional se ha transformado profundamente y, con ella, también se ha debilitado la red de apoyo que rodeaba a muchos niños. Familias monoparentales, migraciones sin el respaldo de abuelos u otros familiares, pobreza infantil, viviendas compartidas y mayores niveles de estrés y ansiedad en los niños dibujan hoy una realidad mucho más compleja. Sin embargo, la escuela sigue funcionando, en parte, con el imaginario de que todos los alumnos cuentan en casa con estabilidad, acompañamiento y red familiar sólida", apuntala la investigadora.

"La escuela sigue funcionando con el imaginario de que todos los alumnos cuentan en casa con estabilidad, acompañamiento y red familiar sólida" Mònica Nadal — Directora de investigación de Equitat.org

A esta complejidad se suma la transformación digital y tecnológica del país, que "ha alterado profundamente el ecosistema del conocimiento". "Antes, los niños y niñas iban al instituto porque era el lugar donde aprendían cosas, el espacio del conocimiento. Pero eso, en los últimos 15 años, también ha saltado por los aires. La irrupción de internet y, más recientemente, de la inteligencia artificial, ha cambiado esa lógica. Ahora existe la sensación de que lo que te explica un profesor también te lo puede explicar Google o un tutorial de YouTube. Ha cambiado la forma de relacionarse con el conocimiento", prosigue Nadal, quien añade otro factor: hoy existe una mayor capacidad para detectar dificultades de aprendizaje, como la dislexia, y otros trastornos que hace dos décadas podían acabar expulsando de facto a muchos alumnos del sistema.

"Niños que hace 20 años la escuela expulsaba del circuito educativo en octavo de EGB ahora continúan escolarizados", detalla. Un avance que celebra, pero que, advierte, exige asumir esa mayor diversidad y dotar al sistema de los recursos necesarios para atenderla.

"Hace falta un cambio de paradigma que permita recuperar el valor del conocimiento como herramienta para crecer, comprender el mundo y formar personas capaces" Miquel Carceller — Profesor de instituto

En ese sentido, entendiendo diversidad en un sentido amplio, no solo de origen, sino también cognitiva, emocional, social y económica, Nadal señala que la respuesta no pasa únicamente por reducir ratios, sino también por reforzar los equipos con educadores sociales y psicopedagogos, impulsar agrupaciones flexibles y extender modelos de codocencia. "No hay soluciones mágicas, pero sí margen para intervenir mejor. En Catalunya, además, el reto es especialmente intenso por el déficit de inversión acumulado, la rapidez de los cambios sociales y unos niveles elevados de desigualdad y pobreza", zanja.

Educar la atención en la era de la inmediatez

Josep Manuel Prats, presidente de la federación de asociaciones de familias FAPEL, reivindica la necesidad de educar la atención. "Recuperar esa capacidad en la adolescencia resulta mucho más difícil, por lo que el trabajo debería empezar desde infantil y primaria, educando desde pequeños en la concentración y la escucha", subraya Prats, quien añade que lo mismo ocurre con la convivencia.

Educación obligatoria hasta los 18, con prácticas formativas, y volver a los conocimientos básicos son algunas de las propuestas apuntadas por los expertos

"En una sociedad cada vez más individualista, la escuela también debe enseñar que somos interdependientes, que necesitamos a los demás y que las relaciones requieren cuidado, respeto y responsabilidad. Reforzar ese vínculo con el otro es también una forma de prevenir fenómenos como el ciberacoso", reflexiona el presidente de FAPEL, quien apuesta fuertemente por las tutorías compartidas. "Las familias van por un lado, la escuela por otro y el niño al final hace lo que le da la gana; si hay un trabajo compartido, entre familia, escuela y alumno, el impacto positivo es muy evidente", concluye consciente de que cada vez se le pide más a la escuela.

El sindicato Professors de Secundària critica el modelo competencial y la enseñanza "excesivamente transversal" y apunta defiende la necesidad de preservar las asignaturas y la especialización del profesorado

Así las cosas, "antes de todo", Meritxell Ruiz, secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), replantearía la idea de que "todo lo puede solucionar la escuela". "Ese es un grave problema con el que nos encontramos. Todos los problemas sociales han recaído sobre la escuela. Se nos pide dar respuesta a multitud de cuestiones: salud mental, pobreza infantil... La escuela tiene que poder dar respuesta a aquello que le es propio; cuando tenemos que dar respuesta a todo lo demás es cuando la escuela colapsa", plantea Ruiz, quien fuera consellera de Educación entre enero de 2016 y julio de 2017.

Dicho esto, la secretaria general de la FECC apostaría por una educación obligatoria hasta los 18 años, con itinerarios distintos en la etapa de los 15 a los 18, en función de lo que los alumnos quieran hacer después. "Por nivel de madurez, es mucho mejor llegar hasta los 18 que hasta los 16; y, para los jóvenes llegados de otros países que se incorporan al sistema ya en la ESO, cuantos más años permanezcan en el sistema educativo, más oportunidades de futuro tendrán", añade.

"La escuela no puede dar respuesta a todos los problemas sociales. Cuando se le exige asumir cuestiones que van más allá de su función es cuando acaba colapsando" Meritxell Ruiz — Secretaria general de la FECC

En cuanto a la cuestión de la madurez del alumnado -muy presente en el debate-, Termes puntualiza que "más que de inmadurez, hablaría de desorientación". El investigador, coautor del informe 'La planificación y la gobernanza de la FP: desigualdad territorial y justicia espacial', del 'Anuari de l’Educació a Catalunya 2026', recuerda que muchos jóvenes optan por el Bachillerato porque, a los 16 años, todavía no se sienten preparados para elegir, mientras los ciclos de grado medio continúan arrastrando el estigma de ser una opción para quienes "no valen para estudiar".

"Tiene mucho que ver con la doble red que sigue existiendo; una vía considerada legítima [el Bachillerato] y otra menos legítima [los grados medios]. En la FP han cambiado muchas cosas y algunos ciclos de grado superior sí han adquirido prestigio, pero otros prejuicios permanecen", reflexiona Termes.

El futuro del currículo

Hay opiniones diversas e incluso opuestas sobre qué medidas concretas tomar para mejorar este sistema desactualizado. Ignasi Fernández, secretario general del sindicato Professors de Secundària (Aspepc) urge a cambiar el currículum, y apunta a la Ley de Educación de Catalunya (LEC) y a la LOMLOE como detonantes del colapso. Su organización critica el actual modelo competencial y a la enseñanza "excesivamente transversal" y apunta a la necesidad de preservar las asignaturas y la especialización del profesorado; demanda que no comparte el resto de sindicatos del sector, que insisten en la necesidad de más recursos [el 6% del PIB recogido en la LEC] para poder aplicar las leyes vigentes.

Pese a esa falta de consenso sobre el currículum, sí hay acuerdo en otro punto: la necesidad de asentar desde la educación primaria los conocimientos básicos de Lengua y Matemáticas. Es la idea de "volver a los básicos", sobre la que se lleva reflexionando desde la publicación de los (catastróficos) resultados del último informe (válido) de PISA. Algo que reclaman también con insistencia desde los institutos de FP, ya que el alumnado que llega, sobre todo, a los grados medios (aunque no solo) es el que más suele arrastrar esas lagunas, de ahí que sean tan altas las tasas de abandono en esos estudios.