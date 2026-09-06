Los Agents Rurals controlan a pie y en helicóptero los cierres de los espacios naturales de la Baronia de Rialb y Mont-roig

Los Agents Rurals han desplegado este domingo un operativo especial de vigilancia a pie y en helicóptero en los espacios naturales de la Baronia de Rialb y la Serra de Mont-roig, en la demarcación de Lleida, tras restringir su acceso por el peligro extremo de incendio forestal. La medida, que se prevé que se mantenga también este lunes, afecta a 31.000 hectáreas del espacio natural de la Baronia de Rialb, que se extiende por municipios de la Noguera, el Pallars Jussà y el Alt Urgell, y a una zona de 720 hectáreas de la Serra de Mont-roig, en la Noguera. El cuerpo ha activado este domingo el nivel 4 del Plan Alfa, por peligro extremo de incendio, en 106 municipios de 17 comarcas y el nivel 3, de peligro muy alto, en 294 municipios de 33 comarcas.

La jefa de guardia de los Agents Rurals, Alícia Bayan, ha explicado que el cierre implica un despliegue de efectivos para garantizar que se cumple la restricción. Los agentes han desplegado los carteles informativos situados en los accesos, pero también han reforzado algunos puntos con cintas, incluidos espacios donde ya hay señalización, para asegurar que los ciudadanos están "bien informados" de la prohibición.

La restricción afecta tanto a la circulación motorizada como al acceso a pie o en bicicleta, ha recordado la jefa de guardia. Los vecinos y las personas que tienen negocios dentro de los espacios pueden seguir accediendo, mientras que a los visitantes se les pide que aplacen la visita. "Por su propia seguridad y la del espacio, los invitamos a que lo visiten otro día", ha explicado Bayan.

El operativo también incluye vigilancia aérea con helicóptero, especialmente en los puntos más alejados o de difícil acceso. Bayan ha puesto como ejemplo el Forat del Buli, una zona de baño muy frecuentada durante los episodios de calor. Aquí los Agents Rurals intensifican la vigilancia para detectar la presencia de personas, dado que podría convertirse en una trampa mortal en caso de incendio. Si encuentran visitantes dentro de las zonas restringidas, los agentes les informan de la prohibición y les indican que deben salir.

Vegetación seca y condiciones meteorológicas adversas

Bayan ha remarcado que la decisión de restringir el acceso responde al incremento del riesgo de incendio hasta un nivel extremo. La jefa de guardia del cuerpo ha explicado que la vegetación acumula un importante estrés hídrico tras las condiciones meteorológicas adversas de los meses de julio, agosto y lo que llevamos de septiembre. A esta situación, ha indicado, se suman las bajas humedades, las altas temperaturas y, en determinados momentos, el viento, factores que contribuyen a aumentar el riesgo de que se declare y se propague un incendio forestal.

La jefa de guardia ha admitido que los cierres de espacios naturales no son habituales en septiembre, aunque ha apuntado que "cada vez hace más calor" en los últimos años. En este sentido, ha recordado que en 2019 sí se produjo un cierre, en aquel caso en el Cap de Creus, en el Alt Empordà, y que también ha habido episodios de nivel 4 del Pla Alfa fuera del verano, en noviembre de 2013 y 2025, aunque sin llegar a comportar restricciones de acceso como las actuales.

Los dos espacios naturales, cerrados hasta el lunes

Las restricciones en la Baronia de Rialb y la Serra de Mont-roig se mantendrán este domingo y el lunes. Bayan ha indicado que, de momento, no se puede adelantar si será necesario establecer nuevos cierres más allá del lunes, ya que dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de si se confirma el descenso de las temperaturas previsto a partir del miércoles.

Noticias relacionadas

Este domingo los Agents Rurals mantienen activado el nivel 4 del Pla Alfa en 106 municipios del Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Ebre, Baix Llobregat, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta. El nivel 3, por peligro muy alto de incendio, afecta a 294 municipios de 33 comarcas.