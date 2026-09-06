30 personas conviviendo en menos de 230 metros cuadrados: así era esta infravivienda de Manacor

La Policía Nacional y el Govern han detectado una infravivienda en Manacor en la que convivían 30 personas en 228 metros cuadrados. El inmueble estaba inacabado y en condiciones muy precarias e inseguras. Los moradores, que malvivían incluso en patios exteriores, explicaron que pagaban entre 80 y 100 euros mensuales al propietario. El Govern ha abierto diligencias para sancionar el dueño, que utilizaba un almacén y un garaje como parte de la vivienda en la que se hacinaban sus inquilinos. El Govern ha abierto un expediente sancionador que podría culminar con una multa de hasta 90.000 euros.

La inspección fue llevada a cabo en agosto por agentes de la comisaría de Manacor y funcionarios de la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad. Según comprobaron, en el inmueble había seis habitaciones delimitadas, algunas de ellas por cortinas. También había un techado en el patio en el que llegaron a dormir hasta seis personas, según manifestaron a los agentes los ocupantes. De la misma manera, se encontraron varias cocinas, tres baños comunes e incluso una escalera que contaba con varios puntales de obra a modo de barandilla, así como diversas estancias de la vivienda con agujeros y desperfectos.

Un policía, en la vivienda inspeccionada. / POLICÍA NACIONAL

A pesar de las condiciones en las que se encuentra la vivienda, los moradores manifestaron que abonaban entre 80 y 100 euros por persona al propietario, independientemente de la cantidad de personas que hubiera en el interior de la habitación, incluyendo los que residían bajo el techado exterior. El dueño se aprovechaba de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres.

En el momento de la inspección, los agentes encontraron a siete de los ocupantes en el inmueble, que fueron identificados. Ellos mismos señalaron que, en determinados momentos, habían llegado a convivir hasta 30 personas en la vivienda, lo que evidenció el elevado grado de sobreocupación del inmueble.

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La superficie catastral del inmueble es de 90 metros cuadrados de vivienda, 103 de almacén y 35 de aparcamiento. Todos se utilizaban como vivienda. El Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Vivienda de les Illes Balears, la sobreocupación de viviendas está tipificada como una infracción muy grave, la cual se sanciona con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros.