Catalunya subasta 21 pisos e inmuebles procedentes de herencias intestadas: "Lo recaudado revertirá en la sociedad"

Una vivienda de 31 metros cuadrados construidos en la calle Besalú de Barcelona por 62.600 euros, un coqueto piso en una zona céntrica de Blanes por 95.200 o el 50% de la propiedad de un ático de 172 metros cuadrados en primera línea de playa de Palamós por 541.100 euros. Estos son solo algunos de los 22 bienes inmuebles que la Generalitat de Catalunya va a sacar a subasta procedentes de herencias intestadas, algo que ocurre cuando una persona fallece sin dejar testamento, o si el testamento no es válido o está incompleto.

Tras un complejo proceso administrativo, en el que la Generalitat se asegura de que no hay legítimos herederos y, si los bienes inmuebles no pueden ser destinados a vivienda social -labor esta que realiza L'Agència de l'Habitatge-, estos se liquidan, principalmente por subasta pública, y "el dinero recaudado se redistribuye a la sociedad", precisan a EL PERIÓDICO desde el Departament d’Economia i Finances.

Se subastan 10 viviendas, cinco plazas de párking, tres locales comerciales y tres solares

Mediante esta licitación, que se lleva a cabo de forma presencial y que se celebrará el próximo 8 de octubre en el auditorio del Distrito Administrativo de la Generalitat en Barcelona, se pondrán a la venta 10 viviendas (en cuatro de ellas sale a subasta el 50% de la propiedad), cinco plazas de párking, tres locales comerciales (en dos de ellos la Generalitat ostenta el 50% de la propiedad y uno de estos lotes, además, está formado por dos inmuebles) y tres solares.

Visualización de tarjetas para la subasta de inmuebles.

Todos los inmuebles están situados en Catalunya, salvo una de los viviendas que está en la Comunidad Valenciana. Se trata de un ático en la calle Novelda de Alicante de 68 m2, que sale a subasta por 89.800 euros.

Vista del número 12 de la plaza del Pedró de Barcelona donde la Generalitat ha sacado a subasta un inmueble procedentes de una herencia intestada. / JORDI COTRINA / EPC

Previsión de recaudación

Con la liquidación de los 21 lotes, la Generalitat prevé obtener un mínimo de 1.552.600 euros, una cifra que puede ser mejorada al alza una vez se realicen las subastas. El importe que se obtenga de esta subasta será destinado a fines sociales, asistenciales o culturales, preferentemente del municipio o comarca de donde tenía la última residencia la persona fallecida propietaria del inmueble.

En Barcelona se subasta un piso de 51m2 por 95.000 euros, o medio ático por 86.000

Entre otros bienes que salen a subasta en esta convocatoria está un piso de la plaza Pedró de Barcelona de 51 m2 por el que se puede pujar desde 95.200 euros; el 50% de un ático en la calle Ron Boronat de Barcelona por 86.800; una casa unifamiliar de una sola planta en la calle Sant Celoni de Roda de Berà por 73.000, o una vivienda en “mal estado de conservación” en la calle Major de Santa Coloma de Queralt, de 56 metros cuadrados, por poco más de 20.000 euros.

Vista del ático de Palamós en primera línea de playa cuya mitad de la propiedad ha sido puesta a subasta por la Generalitat y que procede de una herencia intestada. / EL PERIÓDICO

Cuarto grado de consanguinidad

El Govern tiene encomendada legalmente la función de tramitar las herencias intestadas de las personas con vecindad civil catalana que han muerto, presumiblemente, sin haber otorgado testamento y sin herederos o familiares conocidos hasta el cuarto grado de consanguinidad.

El procedimiento para que la Generalitat sea declarada heredera "transitoria" de un difunto se inicia con un acuerdo de incoación, que debe publicarse, entre otros sitios, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Boletín Oficial del Estado y en la web del Departament d'Economia, y finaliza con una resolución de la Dirección General de Patrimonio, que declara la procedencia o no de la Generalitat como heredera intestada.

La fecha tope para presentar las ofertas a las pujas es el 21 de septiembre y la subasta se celebrará el 8 de octubre

Una vez liquidadas las herencias de las que proceden los inmuebles adjudicados, la Junta de Herencias, un órgano colegiado que cuenta con la participación de varios departamentos de la Generalitat y de las corporaciones locales de Catalunya, representadas por la Federación de Municipios de Catalunya y la Asociación de Municipios de Catalunya, establecerá los criterios para distribuir el importe ingresado, mediante las correspondiente convocatorias públicas a las entidades sociales, asistenciales o culturales interesadas que puedan participar como beneficiarias.

La fecha tope para presentar las ofertas a las pujas, a lo que pueden optar empresas y particulares, es el 21 de septiembre, a las 14.00 horas, a través del Perfil de Contratante de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad, alojado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de Cataluña. Si la subasta queda desierta, los bienes podrán liquidarse mediante venta directa.

Perspectiva del número 7 de la calle Aldana de Barcelona donde la Generalitat ha sacado a subasta por 121.000 euros un piso procedente de una herencia intestada. / JORDI COTRINA / EPC

Para poder participar en la subasta, entre otros requisitos, deberá presentarse la oferta económica y depositar el importe de garantía en la Caja General de Depósitos de la Generalitat, un importe fijado en el pliego de condiciones de cada inmueble.

Durante el acto público, se abrirán los sobres con las ofertas económicas que ha recibido cada lote y, a partir de ahí, los licitadores que se encuentren presentes podrán mejorar a mano alzada las ofertas presentadas.

En la subasta, que será pública, se abrirán los sobres con las ofertas económicas que ha recibido cada lote y, a partir de ahí, los licitadores podrán mejorar a mano alzada las propuestas

Las características técnicas de todas las fincas se pueden consultar en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de Catalunya, aunque también se pueden visitar, contactando con la Dirección General del Patrimonio.

Estas subastas públicas de bienes se realizan periódicamente, una vez hay un volumen suficiente de lotes para convocarlas. En diciembre de 2022, por ejemplo, la Generalitat adjudicó 12 de los 35 inmuebles que sacó a subasta, entre ellos siete viviendas, por un importe total de 1,2 millones de euros.

Si la subasta queda desierta, la Generalitat procederá a la venta directa

En total, tras gestionar herencias intestadas, la Generalitat ha destinado directamente a vivienda social 55 fincas urbanas, de las que han salido 76 viviendas y ha revertido a la sociedad un total de 46,2 millones de euros, de acuerdo a fuentes del Departament d’Economia i Finances.

Subastas, una oportunidad para comprar

Las subastas de vivenda por parte de bancos, organismos públicos o administraciones se han convertido en una alternativa cada vez más interesante para quienes buscan comprar vivienda por debajo de su valor de mercado. En el portal inmobiliario Idealista, de hecho, tienen hechas incluso selecciones de las mejores gangas, como un piso en la zona de Llano de Gijón por 100.000 euros u otra vivienda en Campello (Alicante) por 121.000 euros.

Normalmente, los anuncios llevan la advertencia de que no se pueden visitar y que la adquisición se realiza "exclusivamente" en el marco del proceso de la subasta judicial en el que se encuentra, a través de cesión de remate. Es por ello que el precio que sale publicado es solo "orientativo" con respecto al que puede ser adjudicado finalmente.