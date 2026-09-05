A subasta por 541.100 euros el 50% de un ático de lujo frente al mar en la Costa Brava

El ático tiene 137 metros cuadrados útiles (172 construidos), cuatro dormitorios y dos baños y una gran terraza de “uso privativo”. Está situado en “una inmejorable” primera línea de playa y tiene unas vistas al Mediterráneo impresionantes. Está en Palamós, en plena Costa Brava, y el 50% del inmueble va a salir a subasta el próximo 8 de octubre por 541.100 euros.

La mitad de la propiedad, situada en el número 2 de la calle Enrik Vincke, procede de una herencia intestada, algo que ocurre cuando una persona fallece sin dejar testamento, o si el testamento no es válido o está incompleto, y ahora mismo, junto con otros 21 bienes inmuebles, está en posesión de la Generalitat de Catalunya, que la va a subastar. El importe obtenido se destinará a fines sociales o culturales.

Estas subastas públicas son habituales en la Administración, que cada dos por tres se encuentra con propiedades de personas que fallecen sin haber otorgado testamento y sin herederos o familiares conocidos hasta el cuarto grado de consanguinidad. De averiguar que esto es así y de todo el proceso de subasta se encarga la Junta de Herencias, un órgano colegiado que cuenta con la participación de varios departamentos de la Generalitat y de las corporaciones locales de Catalunya.

Vista del edificio donde se encuentra el ático cuyo 50% la Generalitat de Catalunya va a sacar a subasta. / DEPARTAMENT D'ECONOMI I FINANCES

En el caso del ático de Palamós, la propiedad del otro 50% es de otros dos copropietarios, con los que el ganador de la subasta se debería poner de acuerdo para determinar el futuro de la vivienda, en una zona residencial utilizada habitualmente como segunda residencia.

"Buen estado de conservación"

De acuerdo a los pliegos de la subasta disponibles en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de Catalunya, el bloque de seis plantas de viviendas, levantado en el año 1982, es de “calidad media”, dispone de seis locales comerciales en la planta baja y el entresuelo y alberga cuatro viviendas por planta, excepto en el ático, donde solo hay dos.

El inmueble, que presenta algunas reformas con respecto al piso original, como el pavimento y la carpintería exterior para incorporar doble acristalamiento, presenta una “buen estado de conservación”.

La vivienda dispone de cédula de habitabilidad y certificado de eficiencia energética, ambos vigentes. Las fachadas, de acuerdo a los pliegos, han sido rehabilitadas recientemente, al igual que la terraza del ático, de uso privativo, y los dos ascensores.

Un anuncio de un piso parecido en primera línea de playa de Palamós, más pequeño y con una terraza más reducida, se publicita por 1.150.000 euros

El precio del inmueble se ha obtenido a partir de una tasación con valor de mercado, efectuada por la Dirección General del Patrimonio y basada en la documentación vigente en la fecha de la tasación, relativa a la información registral, catastral y urbanística que afecta al inmueble.

En los pliegos de la subasta se recuerda que “es responsabilidad” de los licitadores “verificar la situación registral, catastral y urbanística actual de cada inmueble”, teniendo en cuenta que esta puede haber cambiado desde la fecha de la tasación.

De acuerdo a una valoración solicitada por EL PERIÓDICO a Fragua by Atlas, una plataforma de analítica inmobiliaria basada en Inteligencia Artificial y Big Data, el precio medio del metro cuadrado de un inmueble en esa zona de Palamós, sin tener en cuenta todo lo que ofrece este bien -desde las vistas a la amplia terraza o su privilegiada situación- es de 3.075 euros.

Según esta valoración, el nivel socioeconómico de la zona "es alto", tal y como demuestra la renta media por hogar de la zona -37,877 euros- y la población es de mediana edad -42,34 años de media- y de alta densidad.

Un anuncio de la plataforma inmobiliaria Idealista de un piso parecido en primera línea de playa de Palamós, más pequeño y con una terraza más reducida, se publicita por 1.150.000 euros.