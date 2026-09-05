Altas temperaturas
El Govern pide extremar la precaución ante el calor y el alto riesgo de incendio en el medio natural
La consellera recuerda que el Procicat y el Infocat están activados en alerta por la situación meteorológica
Catalunya vive la noche más cálida registrada en un mes de septiembre
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido este sábado a la ciudadanía que extreme la precaución ante las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendio forestal, especialmente cuando acceda o se desplace por el medio natural. Parlon ha explicado que Catalunya se encuentra en una situación de doble alerta, con el Procicat activado por las altas temperaturas y el plan Infocat en fase de alerta por el riesgo de incendio.
En declaraciones a los medios desde Seròs, en el Segrià, la consellera ha recordado que el plan Alfa de los Agentes Rurales sitúa a 32 municipios en nivel 4, correspondiente a un riesgo extremo de incendio forestal, mientras que 356 municipios se encuentran en nivel 3, de riesgo muy alto.
La consellera ha remarcado la necesidad de tener "mucha precaución" ante esta situación y ha instado a la ciudadanía a evitar comportamientos que puedan provocar un incendio. Parlon también ha recomendado informarse a través de los canales oficiales de Protección Civil, Bomberos y Agentes Rurales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para protegerse de las altas temperaturas.
Protección Civil mantiene este fin de semana la alerta por calor intenso, con temperaturas que pueden rozar o superar los 40 grados en las comarcas de Ponent, las Terres de l'Ebre, Tarragona, la Catalunya Central y el norte de Girona. En Lleida, las máximas se sitúan entre 8 y 10 grados por encima de la media climática de un mes de septiembre.
El riesgo de incendio se ve favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad, la ausencia de viento y la sequedad de la vegetación, especialmente del matorral, después de la acumulación de calor y la baja pluviometría de los últimos meses en algunas zonas del territorio.
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