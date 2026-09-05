Los olvidados de la campaña de la manzana en el Empordà: "Los recursos públicos asumen necesidades que corresponden a los empresarios"

Cuando empieza la cosecha de la manzana, cientos de trabajadores llegan al Alt Empordà para hacer posible una de las campañas agrícolas más importantes de la comarca. Para algunos, sin embargo, acabar la jornada no significa volver a casa, sino buscar un lugar donde pasar la noche.

Los servicios sociales y las entidades que trabajan sobre el terreno detectan cada temporada personas que duermen al raso, en vehículos, en construcciones precarias o en viviendas sobreocupadas. El problema, sin embargo, no es solo residencial. Los profesionales alertan también de situaciones de precariedad laboral y señalan cómo una parte de las necesidades generadas por una actividad económica privada acaba siendo cubierta con recursos públicos.

Sant Pere, punto neurálgico

Sant Pere Pescador es uno de los puntos neurálgicos de esta realidad, pero el fenómeno no se limita al municipio. La zona de producción de manzana se extiende también por municipios como l’Armentera y genera, durante la temporada, un movimiento de personas que pone a prueba los recursos de acogida del territorio. Según Dani Sánchez, técnico referente del Servei d’Atenció al Sensellarisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, «aunque el convenio agropecuario obliga a las empresas a facilitar alojamiento a los trabajadores que provienen de más de 75 kilómetros de distancia, muchas empresas no ofrecen alojamiento e incumplen esta normativa».

Aseguran que detectan numerosos casos en los que estas condiciones no se cumplen. «Estamos cubriendo con dinero público una responsabilidad que es de la empresa privada», resume Sánchez. Igualmente, remarca, que no se puede generalizar sobre el conjunto de las explotaciones. «Hay empresas que ofrecen alojamiento y cumplen sus obligaciones». No disponen de datos que permitan establecer qué porcentaje lo hace correctamente, pero denuncian que la administración pública tiene que hacerse cargo, con recursos locales, de unas necesidades básicas que deberían cubrir las propias empresas privadas, reiteran.

Recalcan que no todos los trabajadores que participan en la campaña necesitan alojamiento, ya que algunos viven cerca de las explotaciones y pueden volver cada día a casa. La situación es especialmente problemática en el caso de los temporeros que llegan de fuera y dependen de un alojamiento vinculado al trabajo. Cuando este alojamiento no existe, la necesidad aparece inmediatamente: dormir en la calle, en un vehículo, en un camping, en una construcción precaria o compartir una vivienda con muchas otras personas.

Dispositivo de duchas

En Sant Pere Pescador, Creu Roja acaba de poner en marcha el dispositivo de duchas, lavandería y taquillas destinado a trabajadores temporeros y personas en situación de vulnerabilidad. El servicio empezó a desplegarse en 2020, en plena pandemia, como una medida de prevención ante la covid-19 entre los trabajadores de las campañas de la manzana y la vendimia. Con los años ha consolidado una función principalmente social: permitir que personas sin un lugar adecuado donde vivir puedan ducharse, lavar la ropa y guardar sus pertenencias, pero también entrar en contacto con los servicios de atención.

El número de usuarios fluctúa según la campaña. Los responsables del dispositivo explican que en los últimos años se ha movido aproximadamente entre las 60 y las 120 personas anuales. La memoria dedica también un apartado específico a las condiciones de las personas que llegan a Sant Pere Pescador para trabajar durante la campaña de cosecha de la manzana. El dispositivo de atención funcionó entre el 18 de septiembre y el 16 de noviembre e incluyó un servicio de duchas, lavandería y taquillas gestionadas por Creu Roja. En total pasaron por allí 57 personas. De estas, un 48% se encontraban en situación de sinhogarismo y otro 11% residía en viviendas precarias. Es decir, cerca de seis de cada diez personas que utilizaron el dispositivo presentaban algún tipo de vulnerabilidad residencial según las categorías que recoge la memoria anual del área de Benestar, Inclusió Social i Igualtat del Consell Comarcal.

El seguimiento sobre el terreno permitió identificar, además, nueve zonas donde pernoctaban personas al raso y seis edificios ocupados, sobreocupados o en situación de infravivienda. Esta realidad conecta con otro de los principales problemas detectados por los servicios sociales durante 2025: el aumento de las dificultades para acceder a la vivienda. La misma memoria constata un crecimiento significativo de las necesidades residenciales y señala la falta de recursos públicos disponibles para darles respuesta.

Miedo a las consecuencias

En cuanto al recurso de duchas de Sant Pere gestionado por Creu Roja y el Consell, los usuarios del dispositivo son solo una parte de las personas que pasan por la zona. «Muchas personas no llegan porque no entran en el circuito», explican. Algunas desconocen los recursos disponibles; otras evitan acercarse a la Administración por miedo a ser identificadas por su situación administrativa, a perder el trabajo o a sufrir consecuencias. El censo semanal vinculado al servicio localizó, además, nueve zonas donde había personas que pernoctaban al raso y seis edificios ocupados, sobreocupados o en situación de infravivienda.

La dificultad para cuantificar el fenómeno tiene que ver también con la movilidad de los temporeros. No todas las personas que llegan a la comarca lo hacen con la misma finalidad ni durante el mismo periodo. Los profesionales distinguen entre los trabajadores que llegan, trabajan durante la campaña y se marchan hacia otra zona agrícola; los que llegan sin trabajo asegurado e intentan encontrarlo sobre el terreno; y los que, una vez terminada la temporada, acaban quedándose en la comarca porque no tienen suficientes recursos para marcharse. A estos perfiles se añaden personas que no trabajan en la campaña, pero que forman parte de la misma realidad residencial, así como situaciones de pisos sobreocupados y realquileres.

Por ello, las personas que pasan por el dispositivo de duchas no pueden interpretarse como el número total de temporeros en situación precaria. Son las personas que han llegado a un recurso y que los servicios han podido detectar. Los profesionales explican que este miedo también dificulta conocer las condiciones laborales reales. No hay un dato fiable que permita determinar qué porcentaje de temporeros trabaja sin las garantías que corresponden. «Muchos de ellos tienen mucho miedo de dar información con toda la situación laboral en la que están».

Máxima vulnerabilidad

La vulnerabilidad, además, también afecta a trabajadores con documentación y contrato laboral que, según los casos que han conocido, no disponen de todas las garantías asociadas al trabajo: alojamiento adecuado, protección ante el sol o unas condiciones salariales ajustadas al convenio. Sánchez afirma que han conocido casos en los que los trabajadores cobraban cinco euros la hora y que no disponían de condiciones dignas durante la jornada. La dependencia entre trabajo y alojamiento hace que, en algunos casos, los trabajadores tengan pocas opciones para reclamar o denunciar: «Prefieren aguantar condiciones de vivienda y de trabajo indignas antes que acudir a la administración», explica Sánchez.

El cambio que más preocupa a los servicios sociales es que una parte de las situaciones que antes desaparecían con el final de la campaña ahora se prolongan durante todo el año. Hace unos años, explican, era más habitual detectar personas durmiendo temporalmente en la playa, en el cauce del Fluvià, dentro de vehículos o en espacios improvisados durante las semanas de cosecha.

Ahora los profesionales localizan personas que viven de manera permanente en barracas y construcciones precarias situadas entre fincas agrícolas, en almacenes abandonados o en viviendas completamente sobreocupadas. «Antes hablábamos principalmente de acampadas temporales. Ahora la situación se ha cronificado». La realidad de los trabajadores que llegan para las campañas agrícolas ha cambiado radicalmente. «Ya no estamos ante una necesidad de acogida puntual para unas pocas semanas, sino ante una situación estructural donde muchas personas han acabado viviendo de forma permanente en condiciones de precariedad extrema, a menudo instaladas entre las fincas donde trabajan».

Deber de garantizar un alojamiento digno

Este cambio de paradigma ha generado una tensión importante en la gestión de los servicios sociales: si bien la administración tiene que hacerse cargo de las personas que llegan en situación de exclusión total o que no tienen ninguna vinculación laboral, el conflicto surge con aquellos trabajadores que sí tienen un contrato laboral. «Si una empresa contrata a una persona para trabajar, es una responsabilidad directa del empresario garantizar que esta tenga un alojamiento digno donde vivir".

Actualmente, muchas empresas obtienen el beneficio del trabajo de estas personas, pero delega en los servicios sociales públicos la carga de gestionar su precariedad residencial. Duchas, lavandería, taquillas, intervención en la calle y derivaciones a los servicios sociales son herramientas que permiten reducir el impacto de la precariedad, pero no solucionan la raíz del problema.

Cubrir las necesidades básicas

El dispositivo de Sant Pere Pescador es, en este sentido, una red de seguridad. Permite cubrir necesidades básicas, pero los profesionales consideran que no puede sustituir una política de alojamiento vinculada a la contratación laboral. Los responsables del servicio ponen como ejemplo diferentes territorios de las comarcas de Lleida, donde hace años que se despliegan recursos específicos para la llegada de temporeros. Allí, explican, hay dispositivos de primera acogida que pueden ofrecer un lugar para dormir, comidas, duchas y atención social. Son especialmente importantes para las personas que llegan sin contrato o que todavía tienen que encontrar trabajo y alojamiento.

La comparación no pretende equiparar los dos territorios por el número absoluto de trabajadores, sino por el impacto que la campaña tiene sobre los municipios. «El número es más pequeño, evidentemente no estamos hablando de los números de Lleida, pero el porcentaje de personas en relación con la población del municipio más o menos es el mismo. El impacto municipal es el mismo».

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El Servei d’Acollida atendió a 1.382 personas en 2025

Los profesionales consideran que en el Alt Empordà todavía falta una estructura de primera acogida con capacidad para dar respuesta a esta llegada. La campaña de la manzana se sitúa, además, en un contexto de crecimiento de las necesidades de acogida en toda la comarca. Según la Memoria 2025 del Consell, el Servei d’Acollida a persones migrades atendió a 1.382 personas durante el año pasado, frente a las 1.094 de 2024: 288 más, un incremento de cerca del 26%. En Sant Pere, esta proporción llegaba al 39%. Para los profesionales, el reto es garantizar que las personas trabajen en condiciones dignas y que no se cronifique una situación inicialmente temporal.