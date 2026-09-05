La nueva ley de residuos de Catalunya no obligará a implantar el puerta a puerta ni los contenedores inteligentes hasta 2030

La futura ley catalana de residuos suavizará buena parte de las obligaciones que se habían planteado en anteriores versiones de la norma. El Govern prevé aprobar este otoño un anteproyecto, al que ha accedido EL PERIÓDICO, que no obligará a los ayuntamientos a implantar ni la recogida puerta a puerta ni contenedores inteligentes hasta 2030 y que tampoco establecerá sanciones para los municipios que incumplan los objetivos europeos de reciclaje.

La filosofía del nuevo texto, según detallan a este diario fuentes de la Generalitat, será "acompañar" a los entes locales y facilitar el cumplimiento de un marco normativo europeo y estatal que en los últimos meses se ha ido modificando y complicando.

El nuevo texto, en líneas generales, supone una rebaja respecto a la ambición de antiguos borradores de esta misma normativa, que situó la futura ley como una herramienta para acelerar unos resultados de reciclaje llevan años estancados.

El texto fija para 2032 el objetivo de reciclar un 65% de los residuos municipales generados

El Govern de Salvador Illa mantiene el objetivo de mejorar las cifras e incluso propone metas superiores a las estatales en recogida separada, pero deja en manos de cada ayuntamiento la fórmula para alcanzarlas y retrasa hasta 2030 la obligación de aplicar sistemas como los contenedores cerrados o el puerta a puerta.

El porcentaje de reciclaje en Catalunya apenas alcanza el 40%, lejos del 55% que Europa fijó para 2025

¿Cuáles son los objetivos que fijará la nueva ley, en caso de que el Parlament la apruebe? El actual documento fija para 2032 el objetivo de reciclar un 65% de los residuos municipales generados. Y en 2035, el porcentaje de recogida bien separada deberá alcanzar el 70%. Estos objetivos autonómicos son más exigentes que los establecidos por la legislación española.

Ausencia de multas

Sin embargo, una de las dificultades principales es marcar el camino que se debe seguir para llegar a las metas marcadas. El anteproyecto impondrá de cara a 2030 la utilización de sistemas selectivos como el puerta a puerta y los contenedores cerrados, ya que permiten identificar de forma individualizada cómo separa cada hogar sus residuos.

Cada consistorio podrá escoger la fórmula que considere más adecuada para intentar alcanzar los objetivos de recogida selectiva, ya sea mediante contenedores cerrados, puerta a puerta, sistemas mixtos u otras alternativas. No obstante, en caso de que no se cumplan los objetivos marcados, no habrá sanciones.

El Govern quiere evitar que el reciclaje sea un arma electoral y defiende que la nueva propuesta es "más realista" que la anterior

El Ejecutivo catalán quiere que la relación con los entes locales se base en el "apoyo técnico y económico" entre administraciones y no en la amenaza de sanciones. Es por este motivo que la propuesta no contempla un régimen sancionador específico para los ayuntamientos que se queden por debajo de los porcentajes fijados.

Mecanismos de colaboración

Las multas quedarán reservadas para malas prácticas en la gestión de residuos, abandonos, vertederos ilegales o incumplimientos relacionados con suelos contaminados. Pero en materia de reciclaje, la ley apuesta por fomentar "mecanismos de colaboración que permitan avanzar conjuntamente en la consecución de los objetivos".

Cabe señalar que según los últimos datos disponibles, el porcentaje de reciclaje en Catalunya apenas alcanzó el 40%, lejos del 55% que Europa fijó para 2025. De momento, los únicos métodos disponibles y eficaces para revertir estos datos son los contenedores con identificación y el puerta a puerta. Pero son sistemas que, al principio, exigen un esfuerzo añadido a los vecinos, porque limitan los días y horarios para sacar cada fracción. Precisamente para evitar que la recogida de basura se convierta en arma política, el Govern ha reclamado apartar este debate de la batalla electoral de las municipales.

Medidas como la obligación de que las grandes superficies ofrecieran ropa de segunda mano o la exigencia de reservar espacios para venta a granel pasan a ser recomendaciones

En los últimos meses, algunas localidades han frenado la puesta en marcha de estos métodos. Aun así, muchos contratos municipales de recogida de residuos y limpieza adjudicados en los últimos años ya prevén una transformación progresiva del servicio y contemplan la implantación de contenedores inteligentes para más adelante cuando el gobierno local lo decida.

Tasa justa

Otro aspecto polémico de la futura ley catalana de residuos era lo que se denomina como tasa justa, un sistema que permite a los ciudadanos pagar por la gestión de los residuos en función de la cantidad generada y de cómo se separan. En diferentes versiones de la futura normativa había aparecido esta idea, que de hecho ya aplican algunos municipios de manera voluntaria. Pero con el nuevo anteproyecto redactado por el Ejecutivo socialista, esta posibilidad seguirá siendo opcional.

El texto elaborado por la conselleria también elimina algunas de las medidas más llamativas de versiones anteriores como la obligación de que las grandes superficies ofrecieran ropa de segunda mano, la exigencia de reservar espacios para venta a granel en los supermercados o la posibilidad de que las plataformas de comercio online dieran la posibilidad de recibir los paquetes sin embalaje adicional. Este tipo de acciones pasarán a ser recomendaciones.

Los primeros pasos para que Catalunya tuviese una ley de residuos se dieron en 2018, durante la presidencia de Quim Torra. En 2021, se presentó un primer anteproyecto que no progresó. Después, ya durante el mandato de Pere Aragonès, se retomaron las conversaciones. Pero la presentación de un borrador llegó con la legislatura muerta.

Desde la llegada de Salvador Illa a la Generalitat, la consellera Sílvia Paneque ha expresado siempre la necesidad de aprobar esta ley, a pesar de que sea menos ambiciosa (en Territori la definen como "más realista") que en anteriores intentos.

Alud normativo

El principal argumento del Govern para defender los cambios es que el contexto normativo ha cambiado. En los últimos años se ha aprobado un amplio paquete de normas europeas y estatales sobre residuos, envases, prevención y economía circular. Buena parte de esas obligaciones son directamente aplicables. Por tanto, la Generalitat considera innecesario repetirlas en una ley catalana y se marca como prioridad la ordenación de este marco y la redacción de fórmulas para facilitar su aplicación y cumplimiento sin necesidad de ir mucho más lejos.

El Govern, en realidad, subraya que la ausencia de nuevas obligaciones autonómicas no significa que desaparezcan los deberes incluidos en los reglamentos comunitarios y estatales. Pero se pretende abordarlos acompañando a los municipios, un mecanismo que, según la Generalitat, será suficiente para dejar atrás el suspenso en reciclaje y acercarse a los objetivos marcados, que también deben servir para reducir la cantidad de basura acumulada en los vertederos.