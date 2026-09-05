Sucesos
Muere una mujer de 64 años corneada por un toro en el encierro en Ayna (Albacete)
La víctima, procedente de Catalunya, se encontraba con sus familiares en una pedanía de la localidad
Una mujer de 64 años ha muerto este sábado tras resultar herida por asta de toro en un encierro en Ayna (Albacete), en el que también ha resultado herido un hombre de unos 60 años. Según ha informado a Efe el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se ha producido a las 10:55 horas durante el encierro que se estaba celebrando con motivo de las fiestas patronales de Ayna.
La mujer, procedente de Catalunya, ha sido embestida por un toro cuando se encontraba fuera de las barreras de protección del recorrido y ha muerto cuando era trasladada al helipuerto, tras una primera intervención de urgencia. El alcalde de Ayna, Juan Ángel Martínez, ha lamentado la muerte de la mujer, que se encontraba con sus familiares en una pedanía de la localidad.
Por su parte, el hombre ha resultado herido en un brazo cuando se encontraba en un punto diferente del encierro pero también dentro del recorrido, según el alcalde.
Se ha activado el helicóptero medicalizado para atender el incidente. En el lugar se encontraba personal sanitario y Guardia Civil, como efectivos de prevención del propio evento.
La localidad de Ayna celebra sus fiestas patronales hasta el próximo martes, día 8, y el alcalde ha informado de que se han suspendido los actos festivos de este sábado tras lo ocurrido en el encierro. Además del recurso sanitario que hay establecido en preventivo para los festejos taurinos, se activó el helicóptero medicalizado y a la Guardia Civil.
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