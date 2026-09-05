Muere a los 66 años Josep Manel Pugés Estradé, uno de los pioneros del punk y el ska en Barcelona

Uno de los pioneros del punk y el ska en Barcelona, Josep Manel Pugés Estradé, ha muerto este viernes a los 66 años. Formó parte de bandas como Clinic Humanoyds, Attak, Ruidos Molestos o Shit, S.A. En 1985 fue el guitarrista fundador de Skatalà, fue el creador del nombre del grupo y formó parte de él hasta marzo de 1993.

La banda ha informado en las redes sociales de que Pugés ha sido víctima de una grave enfermedad. Ingresó el 10 de agosto en el hospital Clínic de Barcelona en estado crítico y los médicos no han podido salvarle la vida. "Desde el grupo queremos desear muchos años de recuerdo de Manel a todas las personas que lo conocieron y quisieron, y muy especialmente a su familia y amigos en estos momentos tan tristes y dolorosos", han escrito.