Marta Pujadó, profesora: "La realidad social ha cambiado profundamente, pero los equipos educativos son prácticamente los mismos"

-¿El sistema educativo se ha sabido adaptar a los cambios sociales?

-En varios aspectos, no. En los últimos años ha habido un incremento vertiginoso de la diversidad y de la complejidad en las aulas. Se ha duplicado el número de alumnado NESE, y no solo han aumentado las necesidades de apoyo educativo por cuestiones académicas, sino también la vulnerabilidad económica. Tenemos un 30% de niños y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social. También existe un goteo constante de alumnado recién llegado que, en muchos casos, se incorpora a lo largo del curso sin saber ni catalán ni castellano. Tenemos una realidad social, educativa y demográfica muy distinta de la que teníamos hace unos años y, en cambio, los equipos educativos no se han modificado de acuerdo con esos cambios que ha experimentado la sociedad. El cálculo de las plantillas es de 1994, es decir, de hace 32 años. Esa sería una primera cuestión.

-No se antoja para nada menor. ¿En qué más la institución se ha quedado atrás?

-Otra cuestión son los retos a los que debe dar respuesta la educación, como los grandes desafíos sociales que tenemos por delante: el incremento de la extrema derecha, los discursos de odio, las migraciones, la crisis climática, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial... Todo eso forma parte del mundo actual y la escuela debería poder darle respuesta. A veces intentamos surfear la ola, pero nos pasa por encima. No somos capaces de reflexionar y adaptarnos a esta realidad social al ritmo al que deberíamos hacerlo. No porque no hagamos esfuerzos, creo que hay muchísimos docentes esforzándose mucho, sino porque el sistema no tiene capacidad para adaptarse a la rapidez con la que se producen los cambios sociales. A veces estamos tan pendientes de acabar el temario, de llegar a final de curso y de apagar los fuegos que van apareciendo durante el año que perdemos de vista para qué sociedad estamos educando.

"Intentamos surfear la ola, pero nos pasa por encima. El sistema no tiene capacidad para adaptarse a la rapidez con la que se producen los cambios sociales"

-¿A qué se refiere?

-Si damos centralidad a esa pregunta, tenemos que plantearnos que queremos educar personas autónomas, críticas, capaces de pensar por ellas mismas, de convivir con personas muy distintas y de dar respuesta a esos retos sociales. Creo que a veces estas cuestiones no son tan centrales como deberían ser en la escuela y, sobre todo, en secundaria.

"Los EAP también están saturados, lo que dificulta realizar los dictámenes y observaciones necesarios"

-Una de las grandes asignaturas pendientes del sistema es la escuela inclusiva.

-El sistema está muy tensionado y este es el asunto que genera más malestar entre los docentes. El 'no' del colectivo docente al acuerdo lo interpreto en gran medida por este motivo. La inclusión todavía no es una realidad y las mejoras acordadas no son suficientes para garantizar que el sistema educativo sea verdaderamente inclusivo. Por lo que comentaba al principio: se ha duplicado el alumnado NESE, que es un crecimiento enorme; la vulnerabilidad económica ha aumentado muchísimo; tenemos mucho alumnado recién llegado; existen muchos problemas de salud mental entre los adolescentes... Y los equipos de los que disponemos no son suficientes para dar respuesta a todo esto. Eso genera un sentimiento de impotencia y frustración entre los docentes, porque sentimos que no podemos llegar a todo el mundo y que no podemos hacer bien nuestro trabajo aunque queramos.

Marta Pujadó, profesora de Matemáticas. / Jordi Otix

-¿Cree que aumentar las dotaciones destinadas a la educación inclusiva es el camino, pero que tendrían que ser muchas más de las aprobadas?

-Exactamente. Sí que vamos por el buen camino en el sentido de incorporar más educadores sociales, más pedagogos..., pero hacen falta muchos más, y no como pequeños parches, sino de una forma estructural. También se necesitan más docentes para poder hacer más codocencia y más recursos para la salud mental, porque este ámbito también está saturadísimo. Los hospitales de día, los centros de salud mental, los EAP... Los propios profesionales de los EAP también están saturados, y esto provoca que los dictámenes y las observaciones de los niños no se estén realizando en la medida necesaria. Hay niños que quizá tienen algún diagnóstico o alguna necesidad a la que ahora mismo no se está dando respuesta porque el EAP no puede llegar, ya que también está colapsado. El crecimiento tan acelerado de la complejidad en las aulas no queda compensado por esas pequeñas mejoras que planteaba el acuerdo del 9 de marzo.

"La autonomía de centro no es un privilegio de las direcciones, sino una herramienta para poder construir equipos cohesionados y coherentes con un proyecto educativo"

-¿Cree que las cosas puedan mejorar este curso? ¿Ve posible revertir el malestar y que el alumnado de la escuela pública no se quede sin salidas y colonias este curso?

-Creo que a finales del curso pasado se tomaron algunas decisiones muy drásticas, como dejar de hacer salidas, colonias e incluso talleres, o dejar de escribir comentarios cualitativos en los informes de evaluación. Algunas de estas medidas se tomaron bastante en caliente, fruto del enfado. Creo que algunas no tienen demasiado sentido, como dejar de escribir comentarios en los informes, porque eso forma parte de nuestro trabajo y debemos seguir haciéndolo. Otras, como lo de las salidas y las colonias, quizá sí tienen sentido, pero la duda que tengo es cómo interpretarán esto las familias, porque sus hijos son los perjudicados si no se hacen salidas ni colonias.

Marta Pujadó, profesora de Matemáticas y miembro del colectivo Clam Educatiu. / Jordi Otix

-Muy bien no les sentará, no...

-Necesitamos contar con el apoyo de las familias, que hasta ahora hemos tenido, y que entiendan que no es que queramos dejar de hacer salidas y colonias, sino que estamos ante una situación desesperada. No veo muy factible que la situación se revierta este curso. Ojalá me equivoque. Me gustaría muchísimo equivocarme y que dentro de unos meses haya un acuerdo y podamos reprogramar las salidas del segundo y tercer trimestre, pero, tal como están las cosas, lo veo difícil.

-Clam Educatiu defiende las plazas perfiladas, figura que ha quedado prácticamente eliminada durante las últimas negociaciones sindicales.

-En el marco de las negociaciones con los sindicatos se produjo un recorte muy importante de la autonomía de las direcciones para decidir sobre el profesorado que trabaja en el centro, y esa capacidad para seleccionar una parte del equipo, que antes ya era limitada, ahora es prácticamente nula. Y aquí existe una contradicción, porque las recomendaciones de la OCDE iban justamente en la dirección contraria; señalaban que debía reforzarse el papel de las direcciones en la asignación y selección del profesorado. La autonomía de centro no es un privilegio de las direcciones, sino una herramienta para poder construir equipos cohesionados y coherentes con un proyecto educativo, y quienes salen perjudicados cuando no existe esa autonomía son los alumnos.