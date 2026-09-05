En Directo
Juego de azar
Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y comprobar números del Sorteo Extraordinario de Septiembre
Este sábado, 5 de septiembre de 2026, se celebra el sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y 150.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 105 millones de euros.
En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
Le contamos el sorteo en directo aquí, en EL PERIÓDICO.
Extracciones de tres cifras
11 extracciones de 3 cifras con premio de 750 euros la serie:
067, 102, 304, 442, 503, 512, 641, 711, 748, 781, 950
Extracciones dos cifras
5 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 300 euros a la serie:
04, 67, 75, 86, 89
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacional puede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- El padre de la niña fallecida en Alzira (Valencia): 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Última hora del asesinato en Manresa, en directo: detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, investigación del crimen y funeral de la víctima
- Uno de los dos menores detenidos por el crimen de Manresa estaba en libertad vigilada por otro caso
- Estos son los servicios mínimos para la huelga educativa del 8 de septiembre
- Renfe permitirá acceder con patinete eléctrico a la mayoría de sus trenes, pero los servicios de Rodalies quedan excluidos
- Comienza el ensayo en humanos de terapia génica nacida en España frente al alzhéimer: mejora la memoria y la neuroinflamación
- Elisa, psicóloga clínica, sobre las falsas bajas por salud mental: 'El paciente ha de cumplir con sus obligaciones