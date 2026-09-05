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Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y comprobar números del Sorteo Extraordinario de Septiembre

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Este sábado, 5 de septiembre de 2026, se celebra el sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y 150.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 105 millones de euros.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

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Le contamos el sorteo en directo aquí, en EL PERIÓDICO.

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