Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y comprobar números del Sorteo Extraordinario de Septiembre

Este sábado, 5 de septiembre de 2026, se celebra el sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y 150.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 105 millones de euros.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

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Le contamos el sorteo en directo aquí, en EL PERIÓDICO.

Extracciones de tres cifras 11 extracciones de 3 cifras con premio de 750 euros la serie: 067, 102, 304, 442, 503, 512, 641, 711, 748, 781, 950

Extracciones dos cifras 5 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 300 euros a la serie: 04, 67, 75, 86, 89

Empieza el sorteo ¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!

¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional? ¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional? De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.