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Procedentes de herencias intestadas

LISTA | Estos son los 21 pisos e inmuebles sin heredero legal que subasta Catalunya

Catalunya subasta 21 pisos e inmuebles procedentes de herencias intestadas: "Lo recaudado revertirá en la sociedad"

A subasta por 541.100 euros el 50% de un ático de lujo frente al mar en la Costa Brava

Vista del ático de Palamós en primera línea de playa cuya mitad de la propiedad ha sido puesta a subasta por la Generalitat y que procede de una herencia intestada.

Vista del ático de Palamós en primera línea de playa cuya mitad de la propiedad ha sido puesta a subasta por la Generalitat y que procede de una herencia intestada. / EL PERIÓDICO

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Áticos, pisos frente a la playa y algunos chollos. Catalunya va a subastar 21 pisos procedentes de herencias intestadas, es decir sin heredero legal. En este proceso, la Generalitat espera recaudar al menos 1,5 millones de euros. Las empresas y particulares pueden presentar ofertas a la puja hasta el 21 de septiembre.

Todos los inmuebles están en Catalunya, salvo una de los viviendas que está en la Comunidad Valenciana.

Esta es la lista de los inmuebles:

Visualización de tarjetas para la subasta de inmuebles.

Fines sociales

Con la liquidación de los 21 lotes, la Generalitat prevé obtener un mínimo de 1.552.600 euros, una cifra que puede ser mejorada al alza una vez se realicen las subastas.

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El importe que se obtenga de esta subasta será destinado a fines sociales, asistenciales o culturales, preferentemente del municipio o comarca de donde tenía la última residencia la persona fallecida propietaria del inmueble.

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