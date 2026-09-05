El parón estival pasa factura a la competencia matemática de los alumnos: el 'efecto olvido' equivale a un mes de clase

Los estudiantes españoles regresan esta semana a las aulas después de unas vacaciones que están entre las más largas de Europa (unos 80 días). Más allá de los nervios de las primeras jornadas, los profesores y las familias no tardarán en constatar una de las consecuencias del largo parón estival: el retroceso académico, bautizado entre los investigadores como ‘summer learning loss’. La pérdida de conocimientos y habilidades es un fenómeno que se da especialmente en la asignatura de Matemáticas, donde el efecto olvido puede equivaler a un mes de clase, según investigaciones estadounidenses. Lejos de ser homogéneo, el ‘summer learning loss’ afecta especialmente a los niños de menor nivel socioeconómico en la competencia lectoescritora.

Las vacaciones escolares en España duran entre 77 y 84 días, mientras que la media de la OCDE es de 62 días

Las vacaciones escolares en España duran entre 77 y 84 días, mientras que la media de la OCDE es de 62 días. Las 11 semanas de España solo son superadas por Grecia (12) e Italia (14). Francia tiene ocho y Alemania y los Países Bajos apenas seis. En general, los territorios con menos descanso estival incorporan semanas de asueto durante el curso, sobre todo en octubre y febrero.

"Mientras que unos estudiantes siguen expuestos en verano a elementos de tipo intelectual, otros pasan la mayor parte del tiempo frente a pantallas" Daniel Gabaldón — Profesor de Sociología de la Educación en la Universitat de València

Estudios estadounidenses recogidos por la OCDE han contribuido a popularizar el concepto 'summer learning loss'. En matemáticas, una revisión académica de 2016 situó la caída media en el equivalente a un mes de clase y encontró pocas diferencias entre niveles socioeconómicos. En lengua y lectura, en cambio, se detectó una ventaja para el alumnado de familias con más recursos, que disponen de mayores oportunidades de aprendizaje también en vacaciones.

“Mientras que unos estudiantes siguen expuestos en verano a elementos de tipo intelectual, otros pasan la mayor parte del tiempo frente a pantallas”, asegura al Science Center Media (SMC) Daniel Gabaldón, profesor de Sociología de la Educación en la Universitat de València y coautor, junto con Sandra Obiol, de 'Guía sobre tiempos escolares'.

El 'efecto olvido' en la asignatura de Matemáticas puede equivaler a un mes de clase

El sociólogo recomienda acortar el parón estival e introducir semanas de descanso durante el curso, un debate que todavía no se ha abierto en España. Reorganizar el calendario tendría repercusiones sobre la conciliación de las familias y el turismo. Hosteleros y asociaciones de empresas turísticas de la Comunitat Valenciana, de hecho, ven con buenos ojos alargar vacaciones escolares y retrasar la vuelta al cole para alargar la temporada alta.

Impacto en la salud

Los efectos del ‘summer learning loss’ no se limitan al rendimiento académico. Una revisión académica de 2024 -que incluye información de 76 estudios (la mayoría, de EEUU) y más de 14 millones de estudiantes- asegura que también afecta a la salud infantil: mayores tasas de sedentarismo, mayor grasa corporal y más tiempo de pantallas durante las vacaciones, especialmente en familias de bajo nivel socioeconómico.

Según los cálculos de la organización Educo, unos 120.000 menores de entre 6 y 10 años se han quedado solos en casa este verano porque sus padres no han podido permitirse económicamente una escapada estival familiar, ni contratar un campamento urbano. Sin la supervisión de un adulto, se han entrado a unos 80 días en los que su única alternativa ha sido estar entre cuatro paredes y frente a una pantalla. Son víctimas de un ocio cada vez más tóxico.

Modificar el calendario escolar, sin embargo, no es sencillo. Uno de los principales obstáculos es el calor, un problema que la propia OCDE menciona al analizar los largos veranos escolares del sur de Europa y que obliga a plantearse la adaptación climática de los centros. “La mitad de las escuelas en Catalunya no están preparadas para el clima actual”, sostiene Maria Truñó, exdirectora del Institut Infància i Adolescència de Barcelona y actual directora de la Aliança Educació 360, también partidaria de reducir la duración del parón veraniego para limitar sus efectos sobre las desigualdades. “¿Cómo puede ser que museos con miles de metros cuadrados estén perfectamente climatizados y muchas escuelas no?”, añade el profesor Gabaldón, experto en horarios escolares.

Necesitan descansar

Otro de los argumentos que surgen al plantear una modificación del calendario es la necesidad de descanso del alumnado. Los expertos consultados coinciden en que la desconexión y los días libres son fundamentales, pero recuerdan que una redistribución del calendario no tendría por qué reducirlos, sino trasladar parte de ellos a otros momentos del curso. El objetivo tampoco tendría que ser convertir el verano en más horas de clase. “Debería ser un espacio escolar con valor socioemocional y que sirva como antídoto frente a males sociales. Es decir, que vaya más allá de lo puramente académico”, destaca Truñó.

“El derecho al tiempo libre y al juego en la infancia y la adolescencia es un derecho fundamental”, recuerda la experta, que pide que el sistema público garantice un mínimo de oportunidades en verano para que los derechos no dependan del código postal. “Estas iniciativas -insiste- no tienen por qué ser necesariamente educativas en el sentido lectivo, sino que pueden ser de diferentes tipos, ya sean culturales o deportivas. Lo importante es que conecte con los intereses del niño y que promueva su bienestar psicosocial”, explica.

Programas de verano

La OCDE también advierte de que los periodos vacacionales extensos pueden agravar las desigualdades educativas porque el alumnado más desfavorecido dispone de menos oportunidades de enriquecimiento y apoyo académico fuera de la escuela. Pero el organismo asegura que modificar el calendario por sí solo no garantiza mejores resultados, sino la calidad de la enseñanza y el resto de oportunidades educativas. En varios informes, la organización ha recogido resultados positivos de programas de verano bien diseñados, con grupos pequeños, atención individualizada y una conexión con el currículo de la escuela.