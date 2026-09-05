Sucesos
Jornada negra en las playas de Catalunya: tres personas ahogadas en las últimas 24 horas
Son ya 26 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño
EFE
Tres personas han muerto ahogadas en las últimas 24 horas en las playas catalanas, frente a las costas de Salou (Tarragona), Lloret de Mar (Girona) y Colera (Girona).
El primero de los sucesos tuvo lugar ayer viernes por la tarde, cuando un hombre de unos 40 años de nacionalidad inglesa murió ahogado tras saltar de un ferry turístico que iba de Cambrils y Salou (Tarragona).
Según han confirmado a EFE fuentes de la Generalitat, el fallecido iba a bordo del ferry 'Dorimar' con su padre y su hermano, que también se tiró al agua, con el objetivo de llegar a nado a la playa.
En Lloret de Mar
Este sábado, un hombre de 78 años de nacionalidad francesa ha muerto también ahogado mientras se estaba bañando en la playa de Lloret de Mar (Girona).
Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 15:15 horas de esta tarde.
La víctima ha sido sacada del agua inconsciente y las maniobras de reanimación no han tenido éxito.
Tres unidades
El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado tres unidades terrestres y una aérea hasta el lugar de los hechos, mientras que los Mossos d'Esquadra han aportado tres unidades más y también se ha activado la policía local.
El tercer suceso ha tenido lugar horas más tarde, cuando un hombre de 69 años, de nacionalidad francesa, ha muerto ahogado mientras se estaba bañando en la playa de la Rovellada, en el municipio de Colera (Girona).
Según han informado a EFE fuentes de Protección Civil de la Generalitat, el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 18.01 horas de esta tarde.
El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado dos unidades terrestres y una aérea hasta el lugar de los hechos.
Con esta última víctima, son ya 26 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña.
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