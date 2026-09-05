Un incendio en Tordera ya estabilizado obliga a confinar dos urbanizaciones y a evacuar algunas casas

Un incendio forestal en Tordera ha obligado a evacuar algunas casas y a confinar las urbanizaciones Can Camps y Roca-Rossa en esta población de la comarca del Maresme. Poco antes de las 12 horas (11.55h), los Bombers han dado por estabilizado el incendio, que ha quedado anclado en unos caminos y pistas forestales, llegando a los patios exteriores de varias casas, pero sin afectar a las edificaciones.

Según han informado los Bombers, a las 10:24 horas han recibido a través del teléfono de emergencias 112 el aviso de este incendio, que en un principio ha afectado un autobús y posteriormente ha saltado a la zona forestal, cerca del Camí Ral del Monestir, en Tordera.

Paralelamente, Protección Civil de la Generalitat ha enviado a las 11:12 horas de esta mañana un mensaje Es-Alert a los vecinos para ordenar el confinamiento de las urbanizaciones de Can Camps y Roca-Rossa debido al incendio forestal.

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