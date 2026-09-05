Incendios forestales
Un incendio en Tordera ya estabilizado obliga a confinar dos urbanizaciones y a evacuar algunas casas
El fuego ha llegado a los patios exteriores de varias casas, pero sin afectar a las edificaciones
Un incendio forestal en Tordera ha obligado a evacuar algunas casas y a confinar las urbanizaciones Can Camps y Roca-Rossa en esta población de la comarca del Maresme. Poco antes de las 12 horas (11.55h), los Bombers han dado por estabilizado el incendio, que ha quedado anclado en unos caminos y pistas forestales, llegando a los patios exteriores de varias casas, pero sin afectar a las edificaciones.
Según han informado los Bombers, a las 10:24 horas han recibido a través del teléfono de emergencias 112 el aviso de este incendio, que en un principio ha afectado un autobús y posteriormente ha saltado a la zona forestal, cerca del Camí Ral del Monestir, en Tordera.
Paralelamente, Protección Civil de la Generalitat ha enviado a las 11:12 horas de esta mañana un mensaje Es-Alert a los vecinos para ordenar el confinamiento de las urbanizaciones de Can Camps y Roca-Rossa debido al incendio forestal.
Riesgo de incendios por calor intenso
Catalunya afronta este sábado una jornada con calor intenso que ha disparado el riesgo de incendio, que es del nivel 4 de peligro extremo en 34 municipios de 10 comarcas y de nivel tres, de peligro muy alto, en 356 municipios, según los Agentes Rurales.
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