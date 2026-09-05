Se impulsa un plan para aliviar la carga administrativa docente

El día a día del personal de los centros educativos va mucho más allá de las tareas básicas de atender y formar al alumnado. A menudo, docentes y equipos directivos dedican una importante parte de su jornada a hacer frente a tareas administrativas y burocráticas que, aunque son necesarias para el funcionamiento del sistema, restan tiempo a lo verdaderamente esencial de su profesión: la enseñanza.

Con tal de solucionar esta problemática, el departamento d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya ha impulsado el Pla de Desburocratització, una iniciativa que apuesta por un sistema educativo más ágil, eficiente y con menos trámites. El plan, dotado con un presupuesto de 18 millones de euros, incluye medidas para reducir la carga administrativa e integrar nuevas tecnologías que faciliten los procesos burocráticos y pedagógicos. La Generalitat prevé completar su incorporación al sistema educativo durante el curso 2027-2028, alcanzando diferentes ámbitos y capas del sector, puesto que se dirige a centros, direcciones, docentes, alumnado, familias y servicios administrativos.

Digitalización de los procesos

Una de las herramientas que se han presentado en el marco del plan es la nueva aplicación de la Generalitat, 'La meva Educació', un proyecto que permitirá integrar en un mismo espacio común la mayoría de los servicios digitales que utilizan los centros educativos. De este modo, profesorado, familias y alumnado podrán consultar desde autorizaciones, matrículas, comunicaciones, faltas de asistencia, calendario, agenda, histórico de evaluaciones y menú escolar, entre otros servicios, con un sistema muy similar al de la ya existente app ‘La meva Salut’, del departamento de Salut. La previsión de los responsables es ir incorporando servicios de forma gradual por fases, con un horizonte de aproximadamente cuatro cursos, a partir del curso 2027-2028.

El Govern trabaja también en la mejora de 'Esfera', la plataforma que utilizan los docentes para registrar los resultados de las evaluaciones. El objetivo es mejorar su funcionamiento, reducir el volumen e impacto de las incidencias y ofrecer respuestas rápidas cuando se produzcan problemas técnicos.

Asimismo, en el curso 2025-2026, Educació ha introducido una nueva aplicación para que los integrantes de la bolsa de personal docente interino puedan gestionar los nombramientos de sustituciones. La app 'Borsa docent EDF', disponible tanto en móvil como en web, permite al profesorado aceptar o rechazar las sustituciones de manera más rápida y sencilla. La nueva herramienta todavía convive con la anterior aplicación, que lleva diez años en uso.

Una demanda del sector

La incorporación de todas estas medidas tiene como fin principal liberar a los docentes y a los equipos directivos de tareas de menor importancia en su profesión para que puedan centrar su atención y su jornada a la mejora de la enseñanza y del éxito educativo. Una visión que responde a una demanda compartida por buena parte de la comunidad educativa. Por ejemplo, en la actualidad, hay centros que tienen que responder hasta 40 encuestas y formularios.

Para hacer posible esta reducción burocrática, la Generalitat iniciará un piloto en tres poblaciones de la demarcación de Barcelona con la implantación de la figura del gestor-administrador de centro, que asumirá aquellas gestiones de carácter económico, presupuestario y de contratación. Además, durante las próximas semanas está prevista la creación de un grupo de trabajo, que se encargará de elaborar una propuesta para concentrar todos los formularios en solo tres encuestas anuales en forma de ómnibus, una por trimestre.

Todo ello permitirá que direcciones, docentes, familias y alumnado dispongan de herramientas más intuitivas y conectadas entre sí, que eviten repetir procesos largos y complejos y que faciliten el acceso a la información desde un único punto. Un sistema más ágil que hará que el trabajo diario de la comunidad educativa se simplifique y permitirá que todos los esfuerzos se centren en mejorar la actividad pedagógica.

Avances completados Durante los cursos 2024-2025 y 2025-2026, el departamento d’Educació ya ha simplificado varios procesos: • Las escuelas rellenan un 32% menos de datos anuales y los institutos un 46% menos. • Calendario único para las fechas clave. • Nuevos referentes en contratación en Serveis Territorials para apoyar a la gestión económica de los centros. • Mejora de la preinscripción de FP. • Refuerzo de los servidores relacionados con la aplicación de gestión Esfer@. • Nuevo carnet digital docente con acesso seguro vía 'Mi cartera'.