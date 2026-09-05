El fiscal pide 32 años de prisión al acusado de matar a la mujer embarazada después de múltiples maltratos en Manresa

El tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona verá a partir de este lunes el caso del crimen machista de la calle Gaudí de Manresa de mayo de 2023. El fiscal pide un total de 32 años de prisión para el acusado. Le imputa los delitos de asesinato, aborto, lesiones, detención ilegal y contra la integridad moral. De esta manera la fiscalía tiene en cuenta agresiones que se habrían producido días antes de la muerte de la mujer.

Según el escrito de acusaciones, el acusado y la víctima, que tenía 31 años en el momento de los hechos y estaba embarazada, vivían en un piso de la calle Gaudí de Manresa desde octubre de 2022, en una relación que "estuvo siempre marcada por el desprecio que sentía hacia su compañera por el hecho de ser mujer", según describe el fiscal. Además, era "extremadamente celoso y controlador, lo que se traducía, entre otras cosas, en mirarle siempre el móvil cuando alguien le llamaba por teléfono, irla a buscar a su lugar de trabajo para evitar que volviera a casa con otras personas, o, incluso, le prohibió pasar las fiestas de Navidad de 2022 con su familia.

El fiscal dice que en octubre de 2022, el acusado tuvo a la mujer encerrada en una habitación de casa de su madre durante dos días, hecho que se repitió otra vez, y que "al menos en dos ocasiones, la primera coincidiendo con este encierro y la segunda en abril de 2023, el acusado golpeó a la señora en el rostro y en otras partes del cuerpo, causándole lesiones cuyo alcance no consta, ya que los hechos no fueron denunciados y la víctima no acudió a recibir tratamiento médico".

Pero lo peor ocurrió la noche del 5 al 6 de mayo de 2023, con la mujer embarazada de entre 16 y 18 semanas, "estado de gestación conocido por el acusado", según el fiscal. El acusador dice que "con intención de poner fin a la vida de la mujer y de su hijo", primero le dio varios golpes en la cabeza, incluido el rostro, "con la finalidad de que quedara momentáneamente conmocionada y sin capacidad de reacción ni de defensa eficaz. Acto seguido, la sujetó fuertemente por el cuello, rodeándolo con las manos y presionando hasta impedirle la respiración", lo que le causó la muerte.

El acusado permanece en prisión provisional desde el 17 de mayo de 2023, situación que ha sido prorrogada mediante auto dictado el 3 de abril de 2025. El fiscal le pide 24 años de prisión por asesinato, y otras penas menores por los delitos de aborto, dos de lesiones, detención ilegal y contra la integridad moral. El juicio se celebrará por el tribunal del Jurado en la Audiencia de Barcelona, está previsto que comience este lunes con la selección del jurado, y que se prolongue hasta el 23 de septiembre.

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El caso provocó también una profunda conmoción en Manresa, y en Prats de Lluçanès, de donde era originaria la víctima.