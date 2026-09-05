«Qué fácil es deshumanizar la vida de alguien y tratarla con frivolidad»

Agnès Marquès (Palma, 1979) sonríe al ver la plaza Major de l’Estrada completamente llena. Hace unos años debutó en el Punt de Lectura de Agullana presentando su primera novela, 'Ningú sap que sóc aquí' Ahora regresa con el premio Ramon Llull por 'La segona vida de Ginebra Vern' (Columna).

¿Pesa ser una autora mediática?

No, a mí no, la verdad, porque, además, ¿qué significa hoy ser mediática en el mundo de las redes sociales? Yo lo entiendo, claro, soy periodista y he escrito dos novelas; por tanto, ya puedo decirlo: también soy escritora, pero son dos trabajos independientes. Creo que detrás de esto hay una mirada de prejuicio. Los periodistas, sea cual sea el soporte, lo que hacemos cada día es pensar cómo explicar esta historia, cómo me las ingenio para que me escuchen hasta el final, que sea rigurosa, pero que, a la vez, tenga gancho. Estamos construyendo historias y la manera de explicarlas. Y yo, aunque hay una distancia muy grande entre escribir una noticia y una novela, pienso que la cabeza se entrena y que mi cerebro sigue la misma lógica.

¿Qué la llevó a escribir ficción?

Pues es que he escrito toda la vida. Tengo cuentos en casa, sobre todo, tengo proyectos de novela que no he terminado y, al final, lo que hay es una motivación por explicar historias. Oriana Fallaci fue periodista, escritora, y siempre decía que es imposible escribir sin tomar partido. Así, aflora una manera de ver el mundo o algunas cosas que te han llamado la atención o que has vivido en primera persona. Por tanto, hay ganas de explicar historias y con el periodismo pasa lo mismo. La motivación es la misma.

Quizás así nació su primera novela, escrita, en parte, en primera persona.

En 'Ningú sap que soc aquí' hay toda una serie de personajes, pero también una voz femenina que tiene más peso y que interviene en la vida de todos los demás protagonistas. En 'La segona vida de Ginebra Vern' no lo he hecho así. Aquí solo he hecho que la protagonista, Ginebra, hable en primera persona y he hecho hablar a los demás protagonistas, es decir, es el narrador omnisciente el que explica sus vidas. Pero también fue una apuesta por rebajar un poco la intensidad, porque cuando explicas a un personaje en primera persona es todo mucho más en carne viva.

También generan confusión y muchos lectores piensan: es ella.

No pasa nada. Por suerte, mi vida no es la de Ginebra, ¿te imaginas? ¡Madre de Dios! No, no, pero es normal; además, es periodista. En este caso he provocado yo misma casi la confusión, pero como también quería escribir sobre lo que más conozco, ese margen que existe entre la realidad y el relato, entre los hechos y cómo los explicamos, era ideal que fuera una periodista.

En el libro encontramos una crítica al momento actual que vive la prensa y al deseo de conseguir clics.

Al final, estos artículos clickbait, que no hacen todos los medios, y no me meto con los periodistas que tienen que hacerlo, porque quien lo hace normalmente es porque debe hacerlo, buscan tráfico. Es decir, no buscan tanto lectores o personas a las que hacer llegar una información importante, sino que quieren que caigamos, que hagamos clic y nos convirtamos en un número de tráfico. Y esto, que a todos nos llama la atención, nosotros sabemos que es así porque es nuestro negocio, nuestro entorno, pero como lectores creo que hay mucha gente a la que se le puede pasar por alto y que puede no darse cuenta de que está siendo objeto de una manipulación.

Yo tenía ganas de dejarlo dicho en algún sitio, porque se llama periodismo y no lo es de ninguna de las maneras. Hay muchos artículos que no están hechos siguiendo ninguno de los principios básicos del periodismo. Y yo quiero mucho al periodismo. Me equivoco como todo el mundo, pero en el periodismo hay una manera de hacer información. Después cada uno aplica su estilo, pero si te saltas por encima la manera de hacerlo, dejas de hacer periodismo.

Evidencia la transformación que han sufrido algunas redacciones.

Es el defecto del sistema. Un medio de comunicación es una empresa que tiene que ser viable y los periodistas son trabajadores de esa empresa, que son personas que, en el caso de Ginebra, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En su caso, llega un momento en el que dice: yo tengo que hacer el trabajo que me piden, porque se encuentra en una situación muy delicada y sigue adelante. Eso hace que ella no se sienta bien. Entre eso y su historia personal, se siente tan atraída por la necesidad de explicar bien la historia que ella ha convertido en viral.

Una historia viral que usted también fue a buscar.

La historia existe, no es mía. Hay una triangulación amorosa que queda al descubierto en un periódico de un pequeño pueblo de Texas de mil habitantes, donde aparece un anuncio en el que una mujer felicita a su marido y a su amante por el bebé que esperan, con un tono que se deduce irónico y sarcástico. Lo que quiere es ridiculizar públicamente a la pareja y el engaño del que ella ha sido víctima.

Y esto, que ocurrió hace trece años en un pequeño pueblo de Texas, algún medio de comunicación lo replica y se convierte en uno de esos artículos virales de clickbait, primero en Estados Unidos, pero después llega a Europa y a los medios españoles y catalanes. Un día, buscando por internet, me encuentro con estos artículos. Lo que me llamó mucho la atención fue ponerme en la piel de estas tres personas, porque si l’Estrada es pequeño, aquello es más remoto, a tres horas y media de la primera ciudad importante, que es Houston.

El retrato que hace de la gente y del ambiente es un tanto angustiante.

Sí. Primero, la burla en una comunidad tan pequeña, pero después imagínate que eres uno de ellos y un día pones tu nombre en Google y te encuentras tu historia replicada en idiomas que ni siquiera entiendes. Pensé que era muy fuerte y que detrás había una historia que nadie había investigado y que podía ser de otra manera.

Es en ese margen de posibilidad donde escribo la novela: parto de un hecho que es real, pero que después avanza hacia la imaginación y la ficción. Aunque sí hice el viaje en busca de la verdad, un poco para ver qué encontraba, y sobre todo también porque, a medida que avanzaba con la novela, pensaba, y será deformación profesional: necesito veracidad. No puedo imaginarme aquel entorno si no lo conozco. Además, todo lo que iba descubriendo por internet era fascinante, como en las películas, pero todavía más. Surgió la oportunidad, hice el viaje y me fui allí.

En el libro se ve cómo hay líneas rojas que no se pueden cruzar porque detrás de una historia están las vidas de personas.

Eso ocurre incluso con las entrevistas, cuando te planteas cuál es el propósito de esa entrevista o de ese artículo. ¿Es tener un impacto para mejorar la condición de muchas personas? ¿Es solo hacer daño? En el periodismo tenemos que preguntárnoslo siempre: tengo esta información, ¿para qué me va a servir? ¿Qué utilidad, no para mí, tiene? Y entonces preguntarse siempre qué tengo que hacer con esto.

Era algo que quería poner en la novela porque era como una necesidad, quizá porque también veo que nos vamos haciendo mayores, tenemos experiencia y ves cosas que dices: «Joder, qué fácil es deshumanizar la vida de alguien y tratarla con tanta frivolidad».

Más ahora con las redes.

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Sí, es mucho más fácil tener un impacto negativo en la vida de alguien. Por eso esta pregunta, que al final es la pregunta ética: ¿qué tengo que hacer con esto y cómo debo actuar? Ahora es más importante que nunca hacérsela.