Esther Amaro, óptica: "Vamos hacia un mundo más miope"

El uso excesivo de las pantallas y el poco tiempo que niños y adolescentes pasan realizando otras actividades al aire libre repercuten directamente en su salud visual, y esto, a su vez, a su rendimiento escolar. De hecho, cerca de un tercio de los casos de fracaso escolar están relacionados con defectos refractivos, entre los que la miopía es el más frecuente. Para garantizar un correcto desarrollo de la visión y prevenir posibles complicaciones en el futuro, la presidenta del Colexio de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther Amaro, recomienda realizar revisiones visuales periódicas desde la infancia y limitar el tiempo de exposición a las pantallas.

-¿Puede pasar inadvertido un problema visual en un niño?

-Sí. Una persona mayor, un adulto o un adolescente te dice: «No veo, veo mal». Pero un niño es muy difícil que lo diga, porque no sabe que puede ver mejor. Si no haces una revisión, no sabes qué es lo que se debería ver mejor. Los niños van evolucionando, el ojo se va desarrollando y la capacidad visual va aumentando. Lo ideal sería que tuviéramos una ley de salud visual y que las revisiones estuvieran pautadas.

-¿A partir de qué edad considera que debería hacerse la primera?

-Como muy tarde, al año. Incluso se pueden hacer antes. A partir del año, lo recomendable sería hacer una revisión cada año porque el cien por cien de visión se alcanza progresivamente. Un niño con cinco meses no ve al cien por cien, pero tampoco con tres años, y ellos no saben que pueden ver mejor.

-Advierten de la estrecha relación entre el fracaso escolar y los problemas de visión no detectados.

-Se calcula que cerca del 30 % del fracaso escolar está relacionado con problemas visuales que no siempre se detectan a tiempo, como la miopía, pequeñas hipermetropías o dificultades en la coordinación entre ambos ojos. Puede ocurrir que un niño vea bien con cada ojo por separado, pero que, al utilizar los dos a la vez, estos no trabajen correctamente. En estos casos, el esfuerzo visual que tiene que realizar el niño es mucho mayor que el de otro cuyos ojos funcionan de forma coordinada. Y ese sobreesfuerzo puede acabar afectando a su rendimiento escolar, a la lectura y a su aprendizaje.

-La miopía es el defecto refractivo más frecuente. La OMS estima que en 2050 la mitad de la población mundial será miope. ¿Se corroboran estas previsiones en los gabinetes?

-Todos los días. Estamos en un momento en que tenemos un porcentaje de miopes en niños pequeños bastante elevado respecto a épocas anteriores. La OMS lleva años alertando sobre este problema. Aproximadamente el 20% de los niños de siete años ya son miopes. En teoría, deberíamos nacer siendo hipermétropes y esa hipermetropía debería ir disminuyendo. Que un 20% de los niños de siete años sean miopes es una barbaridad, porque esa miopía posiblemente siga aumentando a medida que el niño crece. Aunque ya existen diversos tratamientos para intentar que la miopía crezca lo menos posible o incluso evitar que avance, lo ideal sería que no apareciese.

-¿Qué influencia tienen las pantallas en el problema de la miopía?

-El problema es que utilizamos mucho la visión de cerca y cada vez hacemos menos actividades al aire libre. Esto último es fundamental. La OMS habla de unas dos horas diarias de actividad al aire libre. Pero esas actividades no pueden consistir en jugar con la Play o con la tableta. El ocio de los niños y adolescentes ahora está muy ligado a los dispositivos electrónicos. A mí me cabrea ver a un niño sentado con su madre y con el móvil. ¿De verdad que no podemos ofrecerles otra cosa para que jueguen? Cuando yo era niña, salías de clase y estabas jugando en la plaza, al lado de casa o en el parque. Ahora, cuando los niños salen del colegio, casi todos salen con el móvil en la mano. En lugar de estudiar, leer o hacer actividades al aire libre, continúan utilizando dispositivos. No podemos ponerle puertas al campo. La época que nos ha tocado vivir es la de los dispositivos electrónicos, pero hay que utilizarlos con 'sentidiño': hacer pausas, mantener una buena higiene visual, descansar y enfocar a lo lejos.

«Lo ideal sería que tuviéramos una ley de salud visual y que las revisiones estuvieran pautadas»

-¿Hay concienciación social sobre la salud visual de los niños?

-Curiosamente, todos los años, cuando comienza el curso escolar, tenemos que insistir y hacer hincapié en que se revisen. Seguimos encontrando niños de nueve o diez años que nunca han tenido una revisión, a pesar de que la cartilla del niño sano pauta una revisión antes de los seis años. En esa revisión se comprueba si los ojos ven bien, pero esto puede cambiar con el paso del tiempo.

-Dice que el niño no puede decir si ve o no bien porque no sabe que puede ver mejor, pero ¿hay señales que puedan alertar a los padres de que un niño tiene un problema de visión?

-Sí. Puede ser un niño que guiña los ojos, al que se le enrojecen mucho, que parpadea demasiado o que tiene dolores de cabeza. También puede acercarse mucho cuando escribe o dibuja. Ahí algo no funciona bien. A veces el niño se tapa un ojo con la mano. Eso puede indicar que está trabajando solo con uno. Son señales que nos pueden advertir de que algo no va bien.

-Entiendo que cuando empiezan a leer es cuando más se puede detectar.

-Sí. Los profesores, muchas veces, son de los primeros que se dan cuenta cuando empiezan el colegio. Ven determinados gestos y observan que tienen que hacer un esfuerzo mayor con los ojos. Pero las señales pueden aparecer antes. Si vemos a un niño pequeño que se acerca mucho a la televisión, antes de empezar a leer, puede que tengamos un problema. Lo maravilloso sería hacer una buena prevención: una consulta con el optometrista una vez al año.

-Dado que el uso de dispositivos digitales es cada vez mayor, el aumento de la miopía parece imparable.

-Vamos hacia un mundo más miope. La OMS estimaba que en 2050 el 50% de la población iba a ser miope. Ahora ha bajado cuarenta y algo. Eso indica que estamos haciendo algunas cosas bien con los tratamientos oftalmológicos y optométricos. Sin embargo, ese porcentaje sigue siendo una barbaridad por todo lo que implica. No se trata únicamente de tener que usar gafas o lentes de contacto. Si esa miopía supera las seis dioptrías, estaríamos hablando de miopía magna, que puede asociarse en el futuro a problemas y patologías como cataratas prematuras, glaucoma o desprendimientos de retina. Son cuestiones bastante más serias que simplemente tener que ponerse unas gafas.

-Entonces no estamos ante un problema menor.

-No. Es un problema de salud visual que puede ir a peor. Por eso estamos intentando actuar desde la oftalmología, con tratamientos y gotas, y también desde la optometría. Por ejemplo, en algunos países asiáticos ya se han prohibido las tabletas en clase. En Finlandia creo que también, aunque tendría que confirmarlo.No se trata de prohibirlas, sino de hacer un uso adecuado. También tenemos lentes oftálmicas y lentes de contacto específicas para el control de la miopía, para intentar que, si aparece, no crezca demasiado. Y luego están los consejos para evitar que aparezca: mucho aire libre, actividades al aire libre y hacer descansos. También es importante tener una buena iluminación cuando estamos trabajando. Ahora tendemos a apagar la luz para ver la televisión o a utilizar el móvil para ver una película con la habitación a oscuras. A mí me parece muy incómodo. Hay que educar a los niños para que hagan un buen uso de estos dispositivos. Se pueden utilizar, por supuesto, pero haciendo los descansos adecuados, con una iluminación y una postura correctas. Además, no solo está la salud visual. También aparecen problemas cervicales. La ergonomía es un tema que tenemos pendiente y que no siempre se tiene en cuenta.

-¿Qué son las lentes Orto-k y qué resultados tienen?

-Las lentes Orto-k son una técnica que se utiliza desde hace muchísimos años. Antes estaba dirigida a un público muy determinado y, por eso, se conocía menos. Ahora se está utilizando mucho para controlar la miopía y evitar que aumente demasiado. Es una lente rígida con la que se duerme y que normalmente no se lleva durante el día. Por decirlo de alguna manera, moldea la córnea para intentar modificar su crecimiento y evitar que aumente la miopía. Ya llevamos muchos años de experiencia y la respuesta de los pacientes es bastante positiva. Incluso hay profesiones, como algunas relacionadas con la policía, en las que determinadas personas no pueden utilizar gafas o tienen restricciones respecto a ciertos defectos refractivos. En esos casos puede ser una opción muy útil: duermen con la lente, se la quitan por la mañana y pueden trabajar sin gafas ni lentes de contacto durante el día.

-¿Cómo podemos frenar el aumento de la miopía?

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-Deberíamos insistir más en los hábitos. Cada vez que voy a un colegio a dar una charla, las clases son de 20 alumnos y salgo con 20 enemigos. Cuando les digo que no pueden utilizar el móvil más de media hora al día, casi me tiran los libros a la cabeza.