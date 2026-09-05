Crisis habitacional
ERC exige al Gobierno que revele cuántos inmuebles estatales vacíos hay en Catalunya y urge a dedicarlos a vivienda pública
El Estado tiene 63 inmuebles en Catalunya a los que no da ningún uso conocido; 38 en Tarragona
El patrimonio olvidado del Estado: la Administración cifra en más de 800 los inmuebles sin uso repartidos por toda España
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha solicitado al Gobierno de España que revele cuántos inmuebles tiene vacíos la Administración General del Estado en Catalunya y ha pedido destinarlos a vivienda pública. Así lo ha referido la formación en una petición remitida por la diputada Etna Estrems Fayos a la Mesa del Congreso de los Diputados el pasado 21 de julio, días después de que EL PERIÓDICO publicara que el Estado tiene más de 800 inmuebles sin uso o infrautilizados por todo el territorio nacional, 63 de ellos en Catalunya.
Desde la formación recuerdan que Catalunya “vive una situación de emergencia residencial que hace imposible” el acceso de cientos de miles de personas “a una vivienda digna y asequible”, por lo que se “exige” que todas las administraciones públicas hagan un uso eficiente del patrimonio del que son titulares. “Resulta inaceptable que, en una situación de emergencia como la que vivimos, la Administración General del Estado mantenga inmuebles sin uso o infrautilizados”, prosigue el escrito.
Tal y como publicó en su día este diario, más de la mitad de los inmuebles en Catalunya a los que no da ningún uso conocido (38) están en Tarragona. Le siguen Barcelona (23) y Girona (2), no teniendo ninguno Lleida. Entre las propiedades en desuso hay plazas de garaje, solares, oficinas y viviendas, según consta en el expediente que facilitó la Administración a una petición de información realizada por EL PERIÓDICO a través del Portal de Transparencia.
Inmuebles vacíos en el centro comercial Moda Shopping
De acuerdo al documento, además de varios pisos en distintos barrios, en Barcelona existen varios bienes inmuebles cuya naturaleza no se explicita en los alrededores del Paseo Marítimo, concretamente en la calle de la Marina, la avenida del Litoral y el paseo de Garcia Fària. Algunos de ellos corresponden a propiedades situadas en el edificio que alberga el centro comercial Moda Shopping, anexo a la Torre Mapfre.
Por otro lado, 12 de los inmuebles de Tarragona son plazas de párking en la calle Urano de Cambrils que salieron sin éxito a subasta en 2024 por alrededor de 7.000 euros. También hay propiedades en poblaciones como Godall, Montblanc, Sant Carles de la Rápida, Tivenys, Mora D'Ebre, Perello, Montblanc, Cornudella de Montsant, Deltebre, Vilella Baixa, Reus y Pinell de Brai.
Desde la formación sostienen que la “falta de adopción de medidas fiscales que desincentiven la especulación inmobiliaria”, la “insuficiente regulación” en ámbitos concretos como el alquiler de temporada y de habitaciones y la “insuficiencia de las aportaciones económicas" de la Administración General del Estado “para incrementar el parque público de vivienda han llevado la situación a un punto insostenible".
Inventario con detalle
Por ello y de acuerdo con la normativa reguladora del patrimonio de las administraciones públicas, ERC recuerda que la Administración “está obligada a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio con suficiente detalle” como para reflejar su identificación, situación jurídica y finalidad a la que están destinados.
“En el contexto actual, caracterizado por las dificultades de acceso a la vivienda, las crecientes necesidades de equipamientos públicos y la necesidad de optimizar el uso del patrimonio público, resulta especialmente interesante conocer la situación de los inmuebles de titularidad del sector público estatal ubicados en Catalunya, así como las previsiones del Gobierno respecto a su aprovechamiento, cesión o enajenación”, subraya ERC en su documento, donde realiza una batería de preguntas para conocer exactamente la naturaleza y situación legal de todos estos bienes infrautilizados “con la finalidad de ponerlos al servicio del interés general” sea cualquier sea su propietario o gestor, ya sean ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, la sociedad mercantil estatal, SAREB o CASA47.
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