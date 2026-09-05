Un nuevo estudio alerta: los brotes de dengue pueden ser cada vez más habituales en Europa

El dengue, una enfermedad que durante décadas se ha asociado principalmente a las regiones tropicales y subtropicales, está ganando terreno en Europa. La organización estadounidense Mayo Clinic explica que la enfermedad es más común en el sudeste asiático, las islas del Pacífico occidental, América Latina y África, pero advierte de que su avance hacia nuevas zonas, entre ellas algunas partes del continente europeo.

Ahora, un nuevo estudio apunta a que el cambio climático podría favorecer todavía más su expansión. La investigación, titulada 'El cambio climático y la movilidad humana determinarán el riesgo de aparición del dengue en Europa', combina proyecciones climáticas, datos de población y movilidad humana y aérea para analizar cómo puede evolucionar el riesgo de aparición de brotes de dengue en Europa.

Mosquito tigre

El dengue se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados, entre ellos el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre. Esta especie invasora ya está asentada en una gran parte de Europa y el crecimiento de su población constituye uno de los factores que preocupan a los expertos.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDE) señala que el mosquito tigre se encuentra en 16 países europeos, mientras que el Aedes aegypti se ha registrado en zonas como Chipre, las costas orientales del mar Negro y Madeira.

Movimiento de población y condiciones climáticas

El nuevo trabajo incorpora precisamente la presencia y evolución del mosquito tigre junto con las condiciones climáticas. Los investigadores han desarrollado un modelo que integre temperatura, precipitaciones, abundancia de mosquitos, movimientos de población y tráfico aéreo para estimar el riesgo de aparición de dengue en 1.200 áreas de la Unión Europa, Suiza, Liechtenstein y Noruega.

Los resultados apuntan a un incremento de los indicadores de bajo riesgo en la mayoría de los escenarios climáticos analizados. Según los autores del informe, aunque la llegada de personas infectadas desde zonas donde el dengue es endémico seguirá siendo uno de los principales factores que desencadenan los brotes, el continente podría avanzar progresivamente hacia un escenario en el que las condiciones ambientales tengan un peso cada vez mayor en la transmisión, especialmente en un contexto de mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Casos en Europa

Cabe recordar que el dengue ya ha protagonizado varios episodios de transmisión local en Europa. El ECDC muestra que en 2024 se registraron 213 casos autóctonos en distintas regiones de Italia. En nuetro país, fueron ocho en la provincia de Tarragona. A su vez, en 2025, Francia notificó 29 casos adquiridos localmente e Italia hizo lo propio con cuatro más.

La problemática, sin embargo, continúa vigente en 2026. Según la vigilancia estacional del ECDC, en agosto de este año Francia ha notificado cinco casos más de dengue adquiridos localmente, distribuidos en cuatro agrupaciones de casos, dos de ellas todavía activas.

Estos episodios no significan que el dengue se haya convertido en una enfermedad endémica en Europa. De hecho, el propio ECDC señala que todavía no es así, por lo menos en la Europa continental, y que la mayoría de los casos detectados proceden de viajeros infectados fuera del continente.

Sur de Europa

Cuando una persona infectada llega a una zona donde existe un mosquito capaz de transmitir el virus y las condiciones ambientales son adecuadas, puede producirse transmisión local.

El sur de Europa se encuentra entre las regiones especialmente sensibles a esta evolución debido a la presencia del mosquito tigre y a unas condiciones climáticas que pueden resultar favorables para su supervivencia.

Un estudio publicado en 2025 en 'The Lancet Regional Health' dejó constancia de que un aumento de un grado en la temperatura media del verano podía asociarse con un incremento del riesgo de aparición de estos brotes. Bajo un escenario climático de mayores emisiones, el estudio proyectó casi cinco veces más brotes en la década de 2060 que en el periodo de referencia 1990-2024.

Una perspectiva de futuro

El nuevo estudio subraya que el cambio climático no explica por sí solo la aparición del dengue en Europa, ya que la movilidad humana continúa siendo fundamental, especialmente porque el virus necesita llegar primero a una zona susceptible.

Los investigadores incorporan al modelo tanto los desplazamientos dentro de Europa como el tráfico aéreo procedente de territorios donde el dengue es endémico.

El propio ECDC considera que las condiciones ambientales de buena parte de las zonas europeas donde están establecidas las dos especies transmisoras son actualmente favorables para la actividad de mosquitos y la replicación del virus, por lo que pueden producirse casos autóctonos durante los periodos de mayor actividad.

El nuevo estudio añade una perspectiva de futuro: si las temperaturas continúan aumentando, el riesgo podría dejar de estar condicionado únicamente por la llegada ocasional de personas infectadas y pasar progresivamente a depender también de unas condiciones ambientales capaces de mantener cadenas de transmisión durante más tiempo.

Sistemas de prevención y preparación

Los autores defienden la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia y alerta temprana e incorporar tanto los movimientos de población como las futuras condiciones climáticas como factores a tener en cuenta dentro de los modelos de predicción.

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El objetivo no es únicamente anticipar dónde podría aparecer el próximo brote, sino preparar a los sistemas sanitarios europeos para un escenario en el que enfermedades como el dengue puedan ser cada vez menos excepcionales.